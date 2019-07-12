«Грузия подождет»: что Зурабишвили не хочет выслушивать от России

Зурабишвили оценила решение Путина не вводить санкции против Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси. По словам политика, она «с осторожностью приветствует» слова Путина, предпочитая их «открытым угрозам». Зурабишвили считает, что будет первой, кто призовет к деэскалации конфликта.

Осторожно и позитивно президент Грузии Саломе Зурабишвили оценивает заявление российского лидера Владимира Путина об отказе вводить санкции против ее страны. Об этом грузинская политик заявила в интервью агентству Associated Press на конференции «Восточное партнерство» в Батуми.

«Мы подождем и посмотрим, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, а не угрозы», — подчеркнула Зурабишвили.

По словам грузинского президента, она будет «первой, кто призовет к деэскалации». Она добавила, что критика в адрес ее курса в отношениях с Россией — это нормально. Противоположная точка зрения и необходимость прислушиваться к ней — это судьба любого лидера, отметила президент Грузии.

Зурабишвили также выразила надежду, что российские туристы «когда-нибудь вернутся в Грузию» — и возможно, что «раньше, а не позже».

В то же время находящийся в Батуми глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Грузия может надеяться на ЕС «в этой тяжелой ситуации» в свете обострения отношений с Россией.

9 июля президент России Владимир Путин заявил, что не хочет вводить санкции в отношении Тбилиси, передает ФАН.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что не будет отвечать на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего российского президента в эфире телеканала «Рустави 2».

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все говорят, — добавил президент РФ. — Много чести. Пускай дальше вещает».

Ранее в Государственной думе предложили запретить импорт грузинских вина и минеральной воды, а также ограничить денежные переводы между странами — в ответ на усиление антироссийских акций в Грузии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что такая реакция Путина — это шанс для грузинских властей прийти в себя и прекратить русофобскую риторику, передает НСН.

По словам спикера, депутаты не дали шанса грузинским властям, а вот президент РФ такой шанс предоставляет. Говоря о возможных санкциях, Володин уточнил, что речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и минеральной воды — в частности, «Боржоми».

20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты, формальным поводом для которых стал инцидент в парламенте с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Приехавший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента страны и произнес речь на русском языке.

Ближе к ночи на площади перед зданием парламента Грузии собралось несколько тысяч грузин, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку. Часть требований — касательно изменения избирательной системы — была выполнена властями.

Демонстранты размахивали грузинскими, украинскими и американскими флагами и выкрикивали разнообразные антироссийские и русофобские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и улетели обратно в Россию.

В то же время на площади у здания парламента начались столкновения радикалов с отрядами полицейского спецназа. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, получив различные травмы и ранения, задержаны были более 200 протестующих. Впоследствии их отпустили. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в результате ушел в отставку, а правительство согласилось на реформу избирательной системы страны.

Кремль на инцидент с депутатом Гавриловым и антироссийские беспорядки в Тбилиси отреагировал весьма обеспокоенно.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.