«Грузия подождет»: что Зурабишвили не хочет выслушивать от России

Осторожно и позитивно президент Грузии Саломе Зурабишвили оценивает заявление российского лидера Владимира Путина об отказе вводить санкции против ее страны. Об этом грузинская политик заявила в интервью агентству Associated Press на конференции «Восточное партнерство» в Батуми.

«Мы подождем и посмотрим, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, а не угрозы», — подчеркнула Зурабишвили.

По словам грузинского президента, она будет «первой, кто призовет к деэскалации». Она добавила, что критика в адрес ее курса в отношениях с Россией — это нормально. Противоположная точка зрения и необходимость прислушиваться к ней — это судьба любого лидера, отметила президент Грузии.

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Зурабишвили также выразила надежду, что российские туристы «когда-нибудь вернутся в Грузию» — и возможно, что «раньше, а не позже».

В то же время находящийся в Батуми глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Грузия может надеяться на ЕС «в этой тяжелой ситуации» в свете обострения отношений с Россией.

9 июля президент России Владимир Путин заявил, что не хочет вводить санкции в отношении Тбилиси, передает ФАН.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что не будет отвечать на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего российского президента в эфире телеканала «Рустави 2».

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все говорят, — добавил президент РФ. — Много чести. Пускай дальше вещает».

Ранее в Государственной думе предложили запретить импорт грузинских вина и минеральной воды, а также ограничить денежные переводы между странами — в ответ на усиление антироссийских акций в Грузии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что такая реакция Путина — это шанс для грузинских властей прийти в себя и прекратить русофобскую риторику, передает НСН.

По словам спикера, депутаты не дали шанса грузинским властям, а вот президент РФ такой шанс предоставляет. Говоря о возможных санкциях, Володин уточнил, что речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и минеральной воды — в частности, «Боржоми».

20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты, формальным поводом для которых стал инцидент в парламенте с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Приехавший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента страны и произнес речь на русском языке.

Ближе к ночи на площади перед зданием парламента Грузии собралось несколько тысяч грузин, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку. Часть требований — касательно изменения избирательной системы — была выполнена властями.

Демонстранты размахивали грузинскими, украинскими и американскими флагами и выкрикивали разнообразные антироссийские и русофобские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и улетели обратно в Россию.

В то же время на площади у здания парламента начались столкновения радикалов с отрядами полицейского спецназа. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, получив различные травмы и ранения, задержаны были более 200 протестующих. Впоследствии их отпустили. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в результате ушел в отставку, а правительство согласилось на реформу избирательной системы страны.

Кремль на инцидент с депутатом Гавриловым и антироссийские беспорядки в Тбилиси отреагировал весьма обеспокоенно.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.