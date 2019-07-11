Месть Зеленского: что президент сделает с Порошенко. LIVE

По словам Зеленского, в перечень должны быть добавлены работавшие с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года президент, все депутаты и спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и фонда госимущеста, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, а также главы оборонных предприятий.
Во время своего обращения Зеленский также вспомнил прокуроров Украины, которые, по его мнению, могут «посадить только собственную печенку». В заключении украинский лидер предложил принять закон о расширении перечня должностей, подпадающих под люстрацию.
«Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном фейсбуке и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?», — сказал Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал люстрации украинских чиновников времен его предшественника Петра Порошенко. Если соответствующее решение будет принято, то политики, занимавшие посты при Порошенко, лишатся возможности управления государством.
Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в видеообращении в фейсбуке.
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