Вне себя от счастья: Туск поспорил с Путиным о развале СССР

Распад СССР был счастливым событием для народов Союза, а также стран Восточной и Центральной Европы, написал председатель Европейского совета Дональд Туск в твиттере по итогам своей поездки на конференция «Европейский путь Грузии».

«Находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских», — заявил Туск.

По словам главы Евросовета, развал Советского Союза вовсе не был «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». Таким образом он возразил президенту России Владимиру Путину, ранее неоднократно называвшему распад СССР катастрофическим событием.

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Конференция, проходящая в Батуми, приурочена к десятилетию программы Евросоюза «Восточное партнерство». В конференции участвуют более 50 делегатов из стран ЕС, а также главы МИД Армении, Польши, Швеции и Словакии.

Кроме того, на конференцию прибыли премьер-министр Эстонии Юри Ратас и еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис.

На конференции запланировано подписание документов о выделении Грузии финансовой помощи.

В 2005 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россияне способны к демократии, а те, кто заявляет о тоталитарном и авторитарном характере российской власти и народа, ошибается.

Путин заявил, что распад СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века, поскольку десятки миллионов русских оказались за пределами Российской Федерации. Это, по словам президента, стало «настоящей драмой для российского народа», а целостность страны оказалась нарушена интервенцией террористов и «хасавюртовской капитуляцией» в Чеченской войне.

По словам Путина, эти политические и экономические катаклизмы не стоит рассматривать как агонию советской системы.

«Надо было решить труднейшую задачу: как сохранить собственные ценности, не растерять безусловных достижений и подтвердить жизнеспособность российской демократии. Мы должны были найти собственную дорогу к строительству демократического, свободного и справедливого общества и государства», — подчеркнул тогда российский президент.

20 июня 2019 года в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что Советский Союз развалила Коммунистическая партия (КПСС). Как сообщает ФАН, он также отметил, что возвращение к социализму в России «маловероятно».

«Это возможно только через очень тяжелые внутренние конфликты. <...> Одно дело национализировать все и вся, а другое дело — добиться, чтобы все отрасли работали», — подчеркнул глава государства.

При этом возврат к социалистической системе Путин считает «темой для большой отдельной дискуссии».

Спустя неделю в интервью британской The Financial Times российский президент заявил, что «либеральная идея себя изжила окончательно».

«Наши западные партнеры признали, что некоторые элементы ее нереалистичны», — заявил российский президент. По словам Путина, неосмотрительные попытки либералов «навязать миру свою волю привели к весьма трагическим результатам. Лидер РФ также подчеркнул, что власти должны помнить об интересах «основной части населения». Представители же либерализма «не могут диктовать никому и ничего».

В ответ на слова Владимира Путина председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с такой точкой зрения. По его словам, изжила себя не либеральная идея, а «авторитаризм, культ личности и олигархия», даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность.

«Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека», — подчеркнул Туск.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам слова главы государства Владимира Путина про крах либерализма.

Президент действительно говорил о том, что когда эти идеи навязываются другим, когда другие идеи начинают считаться неверным, происходит «дискредитация и инфляция самих идей либерализма», подчеркнул представитель Кремля.

«Что касается самого Путина, ему по-прежнему близки идеи либерализма, но он далек от того, чтобы считать всех других ошибающимися в своих взглядах», — заявил Песков.