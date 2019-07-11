За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией

Накануне в Москве прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком. С российской стороны присутствовало все высокое руководство партии «Единая Россия» — председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Госдумы, глава фракции ЕР Сергей Неверов.

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Сама встреча прошла на площадке исполкома «Единой России». Приглашенные на мероприятие журналисты до последнего не знали, на какую именно встречу их позвали.

Пожалуй, главным итогом встречи стали слова Медведева о транзите газа: он заявил, что после выборов в Верховную раду можно будет обсудить несколько вариантов — сохранить действующие контракты на некоторое время или создать консорциум.

Экс-глава «Нафтогаза» Бойко поддержал идею Медведева. «Сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика и стран ЕС как потребителей, на наш взгляд, является наиболее реальным», — сказал он. По его словам, перейти к практической реализации этой задачи можно будет уже после парламентских выборов, когда партия получит возможности влиять на действия властей.

Стоит отметить, что действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Однако все попытки сторон договориться о его продлении или заключении нового договора пока не увенчались успехом. При этом переговорный процесс тормозится — сначала президентской кампанией на Украине, теперь же – выборами в Верховную раду.

Российские политики не скрывали своего желания ускорить обсуждение. Создавалось впечатление, что, скорее, участники встречи в Москве собрались специально, чтобы подать вовне определенные политические сигналы.

Во-первых, несколько раз было упомянуто, что президент Украины Владимир Зеленский не идет путем мира и переговоров с Россией.

«К сожалению, несмотря на проведение выборов, мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент», — сказал российский премьер-министр уже во вступительном слове.

Медведчук охотно вторил ему в том, что Зеленский не спешит в «вопросах мира», хотя его электорат голосовал именно за это.

Что касается газового вопроса, то Медведев назвал ситуацию, при которой украинские потребители платят больше, чем могли бы, странной».

«Ситуация странная, абсурдная, дурацкая просто ситуация, когда потребители газа на территории вашего не очень богатого государства платят на 25% больше, чем могли бы платить», — говорил Медведев.

Встреча украинских политиков с лидером правящей партии России выглядела как прямая поддержка «Оппозиционной платформы». Единороссы этого не скрывали и не раз намекали, что на Украине есть политики, которые не только хотят мира, но и уже достигли серьезных успехов в договоренностях с Москвой.

Единороссы даже заявили, что вскоре подпишут со своими украинскими коллегами меморандум о сотрудничестве. А руководитель фракции ЕР в Госдуме заявил, что можно в дополнение к нему и на межфракционные договоренность пойти.

«Но наши межфракционные отношения — и у нас уже сегодня существуют соглашения непосредственно с фракциями других парламентов — я думаю, что любая наша фракция Государственной думы готова идти на подписание», — заявил Неверов.

Грызлов, в свою очередь, предложил коллегам переименоваться в «Народную платформу». В ходе встречи говорилось, что партия — вторая по опросам (правда, отрыв от лидера — «Слуги народа» — довольно существенный).

«Есть еще понятная для всех истина. Все споры заканчиваются миром», — тихо, но настойчиво заявил Медведев в конце встречи.

Уже после нее у «Газеты.Ru» был шанс уточнить на пресс-подходе, с чьей стороны была инициатива данной встречи. Медведчук уверенно сказал, что с украинской.

«Подобное требование наших граждан своего рода наказ нам. Мы можем и будем это делать. Мы за прямые переговоры и диалог», — пояснил он.

Встреча Медведчука и Бойко с российским премьером проходит в разгар политической кампании на Украине. Несмотря на то что «Слуга народа» впереди, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — вторая после нее. По данным социологических опросов за «Оппозиционную платформу» готовы проголосовать почти 14% избирателей.

Политик и бизнесмен Медведчук пользуется значительным влиянием на Украине и при президенте Петре Порошенко представлял страну в контактной группе на переговорах по вопросам Донбасса. Он также активно использует собственные ресурсы для освобождения украинских пленных на территориях самопровозглашенных республик. Недавно благодаря посреднической роли Медведчука представители ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех военных.

Медведчук не скрывает, что в налаживании диалога с Москвой ему помогают хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, знакомство с российским лидером произошло в начале 2000-х годов, когда Медведчук был заместителем председателя Рады.

Впоследствии знакомство переросло в дружбу — дочь Медведчука Дарья стала крестницей Путина, а также жены премьер-министра России Дмитрия Медведева Светланы.

«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу», — рассказывал Медведчук.

Встреча в Москве была уже второй за последние месяцы — в марте Медведев в Москве принимал Медведчука, тогда еще кандидата в президенты Украины. Украинские СМИ оценили поездку критически, однако избиратели партии «Оппозиционная платформа» — положительно.

Вероятно, такое деятельностное участие в переговорном процессе с Москвой может сыграть на руку «Оппозиционной платформе» перед выборами в Раду. Дело в том, что представители этой партии борются преимущественно за электорат восточных и юго-восточных регионов Украины.

А так как электоральное поле в этой стране довольно ограниченное, то ключевой задачей для партии сейчас является отъем избирателей у «Слуги народа».

На выборах президента эти территории активно голосовали за Владимира Зеленского, поскольку именно с ним связывали надежды на восстановление мира в регионе и нормализацию диалога с Москвой. Теперь, когда становится очевидным, что Зеленский все больше повторяется в риторике со своим предшественником Порошенко, «Оппозиционной платформе» проще выстраивать образ нового президента как милитариста, с целью заполучить его избирателей и потенциальных избирателей «Слуги народа».

Надо отметить, что эта стратегия срабатывает: в начале избирательной гонки у «Оппозиционной платформы — За жизнь» было около 10%, теперь — уже 14%. Это наибольший прирост поддержки, с учетом того, что рейтинги «Слуги народа» постепенно снижаются, хотя и не критически.

Также следует подчеркнуть, что состав Рады формируется по смешанному типу — половина депутатов проходят по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. И в этой системе партия Зеленского может столкнуться с серьезными проблемами, поскольку если президент «паровозом» сможет вытянуть пропорциональную часть голосования, то подобрать достаточное количество «одномандатников», пользующихся поддержкой украинского избирателя, ему будет сложно.

Поэтому окончательное распределение мест в будущей Раде вовсе не кажется таким очевидным. И «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытается использовать это положение дел в свою пользу на тех территориях, которые исторически считаются электоральным полем именно этой партии.