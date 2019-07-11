«Палач!» Что сделали с бюстом Жукова в Харькове

Городские власти Харькова восстановили бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова, снесенный в начале лета украинскими националистами. О реставрации в своем фейсбуке сообщил харьковский мэр Геннадий Кернес.

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал Кернес, прикрепив к посту фотографии восстановленного бюста.

На кадрах видно, что с постамента до сих пор не отмыли красную краску, которой радикалы испачкали памятник.

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2 июня бюст Жукова был сорван с постамента с помощью тросов украинскими националистами всего за пару секунд. Вместо скульптуры вандалы установили флаг Украины. Сам бюст радикалы испортили ударами молотка и топора, а на спине Жукова написали — «палач».

«Правоохранители были рядом, в какой-то момент они даже пытались разогнать активистов, распылить газ, но это произошло за какие-то несколько секунд», — сообщал с места событий корреспондент телеканала «112 Украина».

По факту надругательства над памятником уже возбуждено два уголовных дела. Акт вандализма произошел одновременно с пикетом партии мэра Геннадия Кернеса «Доверяй делам». Вскоре после акции городской голова Харькова заявил, что в честь маршала Жукова в городе переименуют проспект.

Штаб президента Украины Владимира Зеленского назвал снос в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову следствием непродуманной гуманитарной политики украинских властей последних лет. Зеленский также предостерег Москву от критики подобных инцидентов.

«Реакцию же Москвы на ситуацию Зеленский считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов», — подчеркнула пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал снос памятника Жукову «проявлением цинизма и неблагодарности», подчеркнув при этом, что акт вандализма «вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны».

Глава Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в разговоре с НСН заявил, что украинские ветераны Великой Отечественной войны решительно против сноса памятников.

«Воевать с памятниками легче всего. Жуков — это наш национальный герой. И не только наш! Очернить историю проще всего. Отвратительно. Памятники — это свидетельства подвига нашего многонационального народа. Наш Российский союз ветеранов объединяет ветеранов стран бывшего Варшавского договора, в том числе с Украины. Они возмущены этим беспределом. Они с болью говорят об этом», — посетовал Моисеев.

Как сообщает ФАН, 19 июня харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Решение о возвращении проспекту имени военачальника поддержали 59 депутатов, 13 парламентариев проголосовали против переименования.

«Войны памяти» продолжаются на Украине уже не первый год.

В конце июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов столицы в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Решение суда еще не вступило в силу, его намерены обжаловать сторонники «декоммунизации». Ранее в честь Бандеры переименовали Московский проспект, а имя Шухевича стал носить проспект Ватутина.

Предложение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры было поддержано комиссией при киевской городской администрации в 2016 году. По словам руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, переименование планируется провести в рамках исполнения закона о декоммунизации.

С конца весны 2015 года на Украине вступил в силу «закон о декоммунизации». Согласно этому закону предполагается переименование всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Так, наиболее громкими стали переименования Днепропетровска и Кировограда — в Днепр и Кропивницкий соответственно.

Новые украинские власти в ходе кампании по «декоммунизации» избавляются не только от памятников Ленину и другим большевикам, но и вообще от всего, так или иначе связанного с Россией.