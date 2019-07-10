«Зеленский — хам!» На президента Украины подадут в суд

Секретарь городского совета города Борисполь Киевской области Ярослав Годунок подаст в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тот выгнал его с заседания по причине судимости за разбой (которая уже погашена).

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Депутат пообещал собрать пресс-конференцию, на которой официально объявит о подаче иска против главы государства. В иске Годунок будет требовать извинений за поведение Зеленского и компенсацию за моральный ущерб.

«Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди, я вообще в шоке», — признался депутат.

Он пояснил, что истинной причиной таких действий Зеленского было то, что Годунок начал рассказывать главе государства разоблачительные факты про отмывание денег местной районной администрацией.

Сам скандал начался с того, что Годунок действительно выкрикивал с места реплики — это не понравилось Зеленскому, который дал депутату выступить, а затем выступил сам.

«Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы — член «Батькивщины», секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины («Разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений»). Ярослав Николаевич, это Вы?». Годунок ответил: «Да».

Тогда Зеленский сказал депутату выйти из зала, с чем тот не согласился и стал упираться.

В итоге телохранителям Зеленского пришлось слегка даже применить силу в выпроваживании политика.

Вишенкой на торте в этой ситуации стала фраза, произнесенная Зеленским, когда после заседания он думал, что микрофон уже выключен. Президент Украины сказал, что намерен позвонить и.о. главы СБУ Украины Ивану Баканову «по поводу этого чёрта», имея в виду Годунка.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в этой связи посчитал, что у президента Украины началась истерика.

«У Зеленского из-за резкого падения рейтинга началась истерика? То Владимир Александрович вопит на ужгородских таможенников, то выгоняет со встречи секретаря бориспольского горсовета», — размышляет эксперт.

Он удивился, что Зеленского хватило лишь на такой недолгий срок.

«Что-то Владимир Александрович «сломался» всего за полтора месяца. Таки сложно кухарке управлять государством?» — задался вопросом политолог.

В феврале нынешнего года украинский журналист Дмитрий Гордон пояснял, что Владимир Зеленский имеет все шансы стать президентом Украины, и пояснял, что главами государства на Украине становились люди и с более интересным прошлым, чем участие в юмористических шоу.

«В России это невозможно. На Украине возможно все», — сказал Гордон.

Он также добавил, что

четвертым президентом Украины был Виктор Янукович, который «имеет три судимости и дважды сидел в тюрьме»,

поэтому у Зеленского есть все шансы возглавить государство, передает ФАН.

«Человек замечательный, менеджер превосходный, создавший собственный бизнес. Он не крал деньги, как многие — он их заработал. Сможет ли он быть президентом хорошим — не знаю, это лотерея», — добавил Гордон.

Как будто в подтверждение этих слов в том же месяце кандидат в президенты Украины Владимир Петров объяснил, почему ЦИК страны зарегистрировал его, несмотря на то, что он находится под домашним арестом.

7 февраля Петров был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Украины. Имя украинского политтехнолога и блогера связано с громким секс-скандалом в стране, на чем решили сыграть СМИ, опубликовав об этом громкие заголовки в своих изданиях.

Действительно, Петров находился под домашним арестом в рамках расследования делу о секс-скандале с сотрудником департамента защиты экономики Национальной полиции Александром Варченко.

«Владимир Петров — первый в истории Украины кандидат в президенты, ведущий свою избирательную кампанию находясь под домашним арестом. Кино и немцы. Зарегистрировали, ребята. Давайте выпьем за это!», — написал сам политик в фейсбуке.

Собственно, и бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили стал политиком на Украине, уже находясь под следствием в Грузии, передает НСН.