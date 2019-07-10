«Чванливый глупец»: как Трамп уволил посла Великобритании

Посол Великобритании в США Ким Дэррок решил уйти в отставку после скандала с утечкой его телеграмм, в которых он раскритиковал американского лидера Дональда Трампа.

«Ситуация делает невозможным исполнение моей роли так, как бы мне этого хотелось. И хотя срок моего пребывания на посту истекает не раньше конца года, считаю, что в сложившихся обстоятельствах верным решением будет назначение нового посла»,

— цитирует слова Дэррока пресс-служба британского МИДа.

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Свое решение британский посол объяснил намерением положить конец спекуляциям по поводу его позиции в вопросе взаимоотношений с США, которые появились после утечки телеграмм дипломата из посольства Великобритании в Вашингтоне.

Дэррок оказался в центре скандала после того, как его письма для британского МИДа попали в СМИ. В сообщениях для внешнеполитического ведомства посол сетовал на «некомпетентность» и «беспомощность» Вашингтона, а также утверждал, что нынешнего американского лидера ждет «позорный» конец карьеры.

При этом на уход Дэррока в отставку из-за скандала с Трампом отреагировали в Лондоне. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, она обсудила с послом его решение.

«Я выразила ему огромное сожаление, что он посчитал необходимым оставить свой пост посла в Вашингтоне. Сэр Ким посвятил всю свою жизнь служению Соединенному Королевству», — заявила премьер в британском парламенте.

Стоит отметить, что изначально Трамп сдержанно отреагировал на критические высказывания британского посла. Он лишь заявил, что Дэррок плохо справляется со своими обязанностями и США не являются «большими фанатами» посла.

«Мы больше не будем иметь с ним дело», — подчеркнул Трамп.

Однако через некоторое время американский лидер обрушился с критикой на Дэррока в твиттере. Трамп назвал британского дипломата «чокнутым» и усомнился в его умственных способностях.

«Это не тот человек, которому рады, он тупой парень. Я не знаком лично с послом, но мне говорили, что он чванливый глупец», — заявил президент США.

Инцидент с британским послом не первый, когда дипломаты невысоко оценивают Трампа. Подобное уже происходило с американским послом на Украине Мари Йованович, которая также критически отзывалась об американском лидере. Йованович на встречах с украинскими чиновниками якобы уверяла, что им не стоит беспокоиться по поводу Трампа, так как его ожидает импичмент. После критики со стороны сына президента США Дональда Трампа-младшего Йованович покинула свой пост.

Уход британского посла в США со своего поста станет испытанием для Лондона на фоне подготовки к выборам премьер-министра и нового главы Консервативной партии.

Британский премьер Тереза Мэй в начале июня заявила, что покинет свой пост в ближайшее время, тем самым было положено начало гонке за кресло председателя Консервативной партии и — соответственно — премьера. Среди кандидатов лидирует экс-глава МИД страны Борис Джонсон, он отличается от конкурентов жесткой позицией относительно выхода Лондона из состава Евросоюза.

Ситуация также осложняется тем, что британский парламент не собирается одобрять достигнутые с ЕС договоренности по Brexit, хотя в то же время парламентарии настроены против выхода страны из Европейского союза без соглашения.

Брюссель со своей стороны отказался от новых переговоров и назначил крайний срок выхода Лондона из состава ЕС на 31 октября.

Между тем, свою кандидатуру в качестве возможного посла Великобритании в США выдвинул политик-«брекзитер» Найджел Фарадж, заявивший, что будет «очень полезен» для подобной работы. В свою очередь, Трамп еще в 2016 году высказывался за назначение Фараджа послом в США, по его словам, он будет делать «отличную работу».

Стоит напомнить, что Великобритания также лишится своего посла в Москве. Британский дипломат Лори Бристоу пообещал покинуть свой пост в 2019 году. При этом посол не назвал точную дату своей отставку. «Сейчас еще рано подводить итоги моей работы», — подытожил Бристоу.