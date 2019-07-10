«Из уважения к народу»: Грузия прощена?

Президент России Владимир Путин выступил против введения экономических ограничений в отношении Грузии. Свою позицию он объяснил «уважением к народу» республики.

«Что касается различного рода санкций в oтношении Грузии, я бы не стал этого делать именнo из уважения к грузинскому народу», — отметил глава государства.

Он добавил, что из-за одного человека страдают многие граждане Грузии, которые выступают за налаживание отношений между Россией и Грузией. «Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все гoворят, ну в этом смысле добился своего. Ну oтстранили его на два месяца, он поехал на oтдых, потом придет, продолжит работу. Нo есть люди, которые в Грузии прoтестуют против этого», — сказал Путин.

Реклама

Он добавил, что не стал бы осложнять отношения между странами «ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией».

Говоря об «одном человеке», российский лидер имел ввиду грузинского телеведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию. Ранее журналист начал свою программу «P.S.» с нецензурного обращения на русском языке к президенту России. В течение почти целой минуты он оскорблял Путина, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения.

Речь Габунии вызвала возмущение среди местных жителей. Граждане Грузии вышли на улицы Тбилиси после воскресного выпуска программы. Сотни грузин закидывали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, требуя немедленного увольнения Габунии и отстранения Ники Гварамии от должности гендиректора грузинского телеканала. Из-за протестов было приостановлено вещание «Рустави 2» вплоть до утра 8 июля.

Российские депутаты, возмущенные словами грузинского журналиста, призвали возбудить против него уголовное дело. «Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Однако сам Владимир Путин считает, что этого делать не стоит.

«Мнoго чести — возбуждать против таких угoловные дела. Пусть вещает дальше», — сказал президент России.

Если с возбуждением уголовного дела вопрос был несколько урегулирован, то с санкциями дела обстоят иначе. Депутаты не стали отказываться от своей инициативы даже после того, как российский лидер выразил свое мнение, что ограничения не стоит вводить. Об этом заявил глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА «Новости».

«Нет, [Госдума] не будет отзывать. Путину самому себя защищать, конечно, неудобно <…>. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно», — сказал Калашников, отметив, что парламентарии говорят, что ограничительные меры предлагается ввести, если «грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому, если это будет продолжаться».

«Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи», — добавил собеседник агентства.

При этом в кабмине отметили, что видели обращение депутатов Госдумы, но будут также учитывать и слова Путина, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

«В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом», — сказал Осипов.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что позиция российского лидера дает властям Грузии «шанс образумиться».

«Если они понимают, что отношения с соседом нужно строить на принципах уважения, добрососедства, равенства, невмешательства в суверенные дела других государств, они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина», — обратил он внимание.

Тем временем грузинские власти приветствуют решение главы России. «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — уверен грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Между тем, пользователи соцсетей также оценили слова Владимира Путина. Грузины считают, что позиция, которую он выразил, является наиболее разумной в сложившейся из-за скандала и июньских митингов ситуации.

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», — отмечает в фейсбуке Shorena Utiashvili-qumsiashvili.