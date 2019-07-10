«Нужны три вещи»: Климкин придумал антироссийский план

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев может успешно противодействовать Москве. Свой «план» он опубликовал в фейсбуке.

«Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи — четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров», — заявил Климкин.

Таким образом министр отреагировал на обращение украинского лидера Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину с предложением о встрече в Минске. В видеоролике Зеленский выразил желание обсудить проблему Донбасса при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.

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Зеленскому не следует общаться с Путиным «в той же манере», в какой он общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, считает Климкин. Он также усомнился, что Путин отреагирует на «эмоциональные обращения» в социальных сетях.

Климкин отсылает нынешнего руководителя Украины к его методам коммуникации с политиками и избирателями — через социальные сети. Во время предвыборной гонки тогда еще кандидат в президенты записал достаточно эмоциональное видеообращение к своему сопернику Порошенко.

Такой подход Зеленского даже в чем-то схож с «твиттер-дипломатией» президента США Дональда Трампа, указал Климкин. Американский лидер использует микроблог для своих официальных заявлений. Вместе с тем украинский министр выразил уверенность, что политика в мире меняется и за подобными форматами общения будущее.

На необычный подход Зеленского к приглашению Путина на встречу обратили внимание и в Москве. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, подобные предложения следует направлять по дипломатическим каналам.

«Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук,

но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности [ООН], утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности», — цитирует слова Лаврова РИА «Новости».

Он также напомнил Зеленскому, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ, а также «нормандский формат», который и стал коллективным автором минских соглашений.

Кроме того, США и Великобритания не являются участниками «нормандского формата», в который входят Россия, Украина, Германия и Франция. Лондон и Вашингтон, в отличие от Парижа и Берлина, не участвовали в процессе согласования минских соглашений и не могут выступать гарантами урегулирования ситуации в Донбассе.

Ключевой задачей минских соглашений, заключенных в 2015 году, является урегулирование конфликта между Киевом и самопровозглашенными ЛНР и ДНР. С реализацией минских соглашений увязывается вопрос о снятии европейских санкций против России. Москва систематически указывает, что Киев не стремится реализовать свою часть договоренностей.

При этом комментарий Климкин сделал на фоне обращения Зеленского к Верховной раде с просьбой уволить министра.

Это не первая попытка президента отправить в отставку главу МИД. Он попытался это сделать еще в начале июня, в первые недели своего президентского срока. Тогда депутаты отклонили просьбу президента. Конфликт между Зеленским и Климкиным вспыхнул с новой силой из-за того, что глава МИД Украины проявил излишнюю самостоятельность в диалоге с Москвой вокруг ситуации с задержанными РФ украинскими моряками.

Россия ранее направила МИД Украины ноту с предложением по урегулированию конфликта, связанного с незаконным пересечением российской госграницы в Керченском проливе украинскими моряками в прошлом году. Киев считает, что задержание моряков было неправомерным. Российская сторона воспринимает инцидент как провокацию и настаивает на том, что не нарушила никаких международных соглашений.

Однако Климкин посчитал, что Москва при помощи предложения продолжить уголовное преследование украинских моряков на Украине пытается заставить Киев признать «судебное преследование моряков». В итоге министр объявил, что Киев не будет действовать «в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России».

Между тем, Зеленский не знал ни о дипломатической ноте России, ни об ответе украинского МИДа. Решение Климкина вызвало его недовольство, поэтому президент призвал премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь министра к дисциплинарной ответственности. Сам глава МИД Украины оценил конфликт с Зеленским как «эмоциональный», но не содержательный.