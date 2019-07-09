Сломанная рука: Саакашвили напал на пожилую женщину?

В Сети появилось видео оказания первой медицинской помощи пожилой женщине, которую якобы толкнул бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в коридоре здания Малиновского районного суда Одессы, в результате чего женщина упала и сломала руку.

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Грузинский политик и его группа поддержки устроили потасовку в здании суда со сторонниками мэра города Геннадия Труханова, которого в это день суд оправдал по делу о покупке здания завода «Краян», передает РЕН ТВ.

После оказания первой помощи пострадавшая была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом руки.

Труханов вместе с другими фигурантами дела подозревался в покупке здания завода по завышенной цене и присвоении почти 200 миллионов гривен. В итоге суд снял с Труханова все обвинения, а также ранее наложенный арест на имущество всех участников судебного процесса.

Днем ранее Саакашвили уже упоминался в связи с другим скандалом. Российское информационное агентство Daily Storm со ссылкой на главреда информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили сообщало, что скандальную речь для грузинского телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии, в которой он оскорбил президента России Владимира Путина, писал именно Саакашвили.

В мае нынешнего года Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать бывшего президента Украины Петра Порошенко — речь идет об инциденте на 25-м съезде Европейской народной партии, состоявшемся в ноябре 2018 года. По словам Саакашвили, он практически «столкнулся» с Порошенко.

«Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр»,

— сказал грузинский политик.

Он добавил, что прошел мимо тогдашнего лидера Украины.

В марте Саакашвили прокомментировал популярный в сети видеоролик от августа 2008 года, в котором он сидит в кабинете, разговаривает по телефону и жует свой алый галстук.

Политик отметил, что не знал, что находится в прямом эфире. По его словам, в такой ситуации человек «может что угодно сделать». Саакашвили признался также, что рассказал, что привычка жевать галстуки у него осталась «еще с «Артека».

«Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — сказал он, добавив, что сейчас находится на диете и «отказался от галстуков», передает ФАН.

В декабре прошлого года в квартиру Саакашвили Киеве пришли с обысками украинские силовики. Сам политик залез тогда на крышу здания в знак протеста. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в содействии преступной организации.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у экс-губернатора Одесской области был тернистый политический путь.

«От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная», — подчеркнул всю серьезность положения представитель Кремля.

Впрочем, Саакашвили не единственный политик на Украине, к чьему поведению регулярно возникают вопросы. Так, в феврале нынешнего года

Порошенко на встрече с избирателями в Запорожье грубо обошелся с женщиной из толпы.

На видеозаписи инцидента показано, как одна из женщин в толпе обращается к президенту, а затем с нее срывают шапку. Отмечается, что данный инцидент вызвал много разных эмоций среди пользователей.

Украинский оппозиционный журналист и блогер Анатолий Шарий опубликовал на своем ютуб-канале полное видео случившегося. Он утверждает, что Порошенко не понравился вопрос девушки, которая спросила президента: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?»

По словам журналиста, Порошенко успел пройти «буквально два метра» перед тем, как следующая девушка задала ему аналогичный вопрос. Эту участницу встречи быстро оттеснила охрана политика. Блогер отметил, что СМИ, в том числе российские, в основном сделали вид, что не расслышали слова о Шарии, «выбесившие Порошенко».

Вскоре в администрации Порошенко официально заявили, что он сорвал шапку с женщины случайно и пьян не был, передает НСН.