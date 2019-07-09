«Барьеров быть не должно»: Грузия одобрила решение Путина

Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что одобряет решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

Реклама

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — приводит РИА «Новости» слова грузинского политика.

Как ранее заявил сам российский лидер, экономические санкции не стоит вводить из-за уважения к грузинскому народу. Он также отметил, что введение новых санкций означало бы осложнение отношений между двумя странами.

Стоит добавить, что несколькими часами ранее Госдума поддержала санкции в отношении Грузии. Решение о введении «специальных экономических мер» в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации, остается за президентом по предложению правительства, говорится в релизе на сайте Госдумы.

Нижняя палата парламента по сути отослала власти к резонансному законопроекту, который в экспертном сообществе был назван как контрсанкционный. Его смысл в том, что президент имеет право принять те или иные меры экономического воздействия против стран, которые ведут себя «недружественно» по отношению к России, передает НСН.

По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год в случае введения российских санкций.

«В результате запрета экспорта вина в нашу страну Грузия теряет не менее €220-250 млн», — заявил эксперт.

Он уточнил, что для Грузии это много, так как трудно найти альтернативные рынки сбыта.

По оценке аналитика, экспорт фруктов и овощей из Грузии в Россию сегодня составляет немногим более €90 млн.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину.

В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.

«Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства,

экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий добавил, что члены всех фракций посчитали слова Габунии оскорблением страны и всех россиян.

Путин же выразил уверенность, что в возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении государства в отношении грузинского журналиста слишком «много чести».

«Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал президент России.

Речь грузинского телеведущего вызвала возмущение и в самой Грузии. Так, в тот же вечер к зданию телеканала вышли недовольные жители Тбилиси. Сотни грузин закидывали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, требуя немедленного увольнения Габунии и отстранения Ники Гварамии от должности гендиректора грузинского телеканала.

Из-за протестов было приостановлено вещание «Рустави 2» вплоть до утра 8 июля. Вскоре после инцидента случившееся прокомментировал Ника Гварамия. Хотя он и отметил, что

авторский формат не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала,

увольнять ведущего он не собирается.

Стоит напомнить, что новый всплеск антироссийских настроений в Грузии начался 20 июня после выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Оппозицию возмутило, что чиновника из России посадили на место грузинского спикера.

Со временем акции вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили в фейсбуке опубликовала провокационный пост, в котором назвала Россию «врагом и оккупантом», передает ФАН.

23 июня к протестам присоединились и спортсмены: футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с надписями о том, что Россия оккупировала часть их страны.

В ответ на эти действия Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля и обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории Грузии.