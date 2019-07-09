«Барьеров быть не должно»: Грузия одобрила решение Путина

Путин отказался вводить санкции против Грузии

Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе одобрил решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси. Как ранее заявил сам российский лидер, экономические санкции не стоит применять из уважения к грузинскому народу.

Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что одобряет решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — приводит РИА «Новости» слова грузинского политика.

Как ранее заявил сам российский лидер, экономические санкции не стоит вводить из-за уважения к грузинскому народу. Он также отметил, что введение новых санкций означало бы осложнение отношений между двумя странами.

Стоит добавить, что несколькими часами ранее Госдума поддержала санкции в отношении Грузии. Решение о введении «специальных экономических мер» в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации, остается за президентом по предложению правительства, говорится в релизе на сайте Госдумы.

Нижняя палата парламента по сути отослала власти к резонансному законопроекту, который в экспертном сообществе был назван как контрсанкционный. Его смысл в том, что президент имеет право принять те или иные меры экономического воздействия против стран, которые ведут себя «недружественно» по отношению к России, передает НСН.

По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год в случае введения российских санкций.

«В результате запрета экспорта вина в нашу страну Грузия теряет не менее €220-250 млн», — заявил эксперт.

Он уточнил, что для Грузии это много, так как трудно найти альтернативные рынки сбыта.

По оценке аналитика, экспорт фруктов и овощей из Грузии в Россию сегодня составляет немногим более €90 млн.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину.

В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.

«Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства,

экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий добавил, что члены всех фракций посчитали слова Габунии оскорблением страны и всех россиян.

Путин же выразил уверенность, что в возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении государства в отношении грузинского журналиста слишком «много чести».

«Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал президент России.

Речь грузинского телеведущего вызвала возмущение и в самой Грузии. Так, в тот же вечер к зданию телеканала вышли недовольные жители Тбилиси. Сотни грузин закидывали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, требуя немедленного увольнения Габунии и отстранения Ники Гварамии от должности гендиректора грузинского телеканала.

Из-за протестов было приостановлено вещание «Рустави 2» вплоть до утра 8 июля. Вскоре после инцидента случившееся прокомментировал Ника Гварамия. Хотя он и отметил, что

авторский формат не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала,

увольнять ведущего он не собирается.

Стоит напомнить, что новый всплеск антироссийских настроений в Грузии начался 20 июня после выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Оппозицию возмутило, что чиновника из России посадили на место грузинского спикера.

Со временем акции вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили в фейсбуке опубликовала провокационный пост, в котором назвала Россию «врагом и оккупантом», передает ФАН.

23 июня к протестам присоединились и спортсмены: футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с надписями о том, что Россия оккупировала часть их страны.

В ответ на эти действия Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля и обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории Грузии.