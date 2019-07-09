В — война: на Украине создан словарь российской агрессии

На Украине выпустили словарь терминов «российской агрессии»

На Украине составили словарь «российской агрессии». Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало перечень терминов, посвященных вооруженному конфликту в Донбассе, и предлагает использовать его журналистам, госслужащим и политикам — всего более 100 определений.

В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий создали словарь терминов «российской агрессии» под названием «АБВ... Вооруженный конфликт в терминах». Он опубликован на сайте ведомства.

В словарь вошли такие понятия, как «эффективный контроль государства-агрессора», «декларация о принципах международного права», «принуждение к миру», «санкции», «минские договоренности» и «жертвы войны».

По словам создателей издания, сборник является первой содержательной работой, которая основывается на украинском законодательстве, сложившемся уже после 2014 года, и документах международного права.

«Европейские ценности»

В словаре содержатся более 100 терминов. Предполагается, что пособие поможет в работе журналистам, госслужащим и политикам.

«Потребность в создании пособия возникла в связи с тем, что информационное поле и медийное пространство на Украине перенасыщены разными, порой диаметрально противоположными понятиями, мнениями и оценками. Дискуссии по тем или иным срокам продолжаются до сих пор. Это усложняет понимание ситуации — как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для враждебных информационных воздействий», — говорится на сайте министерства.

Как подчеркнул министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш,

«Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, которое основывается на уважении к человеку».

«Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему — тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу», — добавил он.

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ в ответ назвал такие утверждения «публичными инсинуациями», отметив бездоказательность подобных обвинений. Российская сторона же неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

«Исключительный язык»

В то же время в стране идет тотальная «украинизация» всех сфер жизни.

Так, в сентябре 2017 года Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2020 года весь процесс обучения должен будет вестись только на украинском языке.

Через некоторое время конституционный суд страны лишил венгерский язык статуса регионального. Тогда Будапешт обвинил Киев в ущемлении прав венгров, проживающих на территории Украины, а меры назвал «полуфашистскими».

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с ФАН пояснял, что Киев проводит жесткую риторику в отношении национальных меньшинств, «пытаясь хоть как-то оправдать провалы в экономике, всеобщую разруху и то, что население буквально бежит из страны».

«Называя Россию агрессором, украинская сторона вынуждена как-то отвечать и не находит ничего лучше, чем прикрываться политикой в отношении национальных меньшинств. Украинская власть не только демонстрирует агрессию на юго-востоке страны, на арене вооруженного конфликта, но и нарушает границы в гуманитарной сфере, забывая о правах человека», — говорил он.

В мае 2019 года Верховная рада подписала закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Он должен заработать уже в середине июля.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, комментируя нововведения, завил, что в стране началась «языковая инквизиция».

Он также выразил мнение, что подобные законы недопустимы в стране, власти которой заявляют о соответствии «высоким европейским стандартам».

С ним явно не готов согласиться глава МИД Украины Павел Климкин, считающий, что такой закон — «абсолютно стандартный» для демократического государства.

В конце 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В стране были заблокированы русскоязычные соцсети, а объем эфира на украинском языке на телевидении довели до 75%.

На Украине также запретили уже около 40 российских книг из-за упоминания российского бизнеса, деятелей искусства, соцсетей и интернет-порталов, а также СССР и советских политических деятелей. В частности, под запрет попал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также другие книги, в которых якобы «присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора».

Русскоговорящий президент

Украинские власти последние несколько лет всеми силами пытаются ограничить или даже запретить использование русского языка, однако Владимир Зеленский демонстрирует гибкость по данному вопросу. Похоже, под сомнение вступление в силу закона об «исключительном статусе» украинского языка он не ставит, но пытается показать, что русский язык на Украине не притесняют.

Так, на прошлой неделе, отправившись в Донбасс, Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в регионе на русском языке, а также заговорил с местными жителями по-русски, чтобы показать, что язык не притесняют.

Глава государства уточнил, что на Украине есть свобода слова и каждый волен говорить так, как он того желает.

Если жители Донбасса скажут, что для них заполнение документов на русском языке важно, то в этом не будет никакой проблемы, добавил он. Зеленский также подчеркнул, что на территории Украины якобы нет никаких проблем с употреблением русского языка.

Президент даже допустил, что в будущем русский может получить особый статус в ДНР и ЛНР. Видео с соответствующим заявлением Зеленского разместил на своей странице в фейсбуке журналист Юрий Дощатов.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан предложил предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе, отмечает УНИАН. При этом представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова Богдана следует трактовать как его личное мнение.