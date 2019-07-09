Мелкие сошки? Почему Трамп брезгует послами

Новый посол Саудовской Аравии в США — принцесса Рима бинт Бандар бин Султан бин Абдулазиз ал-Сауд — вместе с другими иностранными послами в понедельник, 8 июля, вручила президенту США Дональду Трампу верительные грамоты в качестве посла своей страны.

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Она уже произвела сенсацию в Вашингтоне как первая женщина-посол этого государства. Однако вряд ли ее слава сравнится с ее отцом Бандар ибн Султаном Аль Саудом, который прослужил послом Саудовской Аравии более 20 лет. Он мог свободно открывать двери во властные кабинеты Вашингтона и был личным другом Джорджа Буша-старшего.

Новый посол Саудовской Аравии, как и другие ее коллеги, представившие верительные грамоты, попала в Вашингтон не в лучшее для иностранных дипломатов время. На днях президент США Дональд Трамп категорически отказался работать с британским послом Кимом Дэрроком.

Решение Трамп принял после того, как в СМИ утекла информация о докладных записках дипломата с отрицательными отзывами об американском лидере.

Речь идет о дипломатических депешах посла Дэррока, в которых тот описал Трампа как «некомпетентного» политика, карьера которого может закончиться «позорно».

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИДа назвало администрацию президента США Дональда Трампа «неумелой», а ее действия «небезопасными».

В Соединенном Королевстве за посла заступились, отметив, что задача дипломата сообщать непредвзятые сведения о стране пребывания. Однако, как сообщило издание The Independent со ссылкой на источники, МИД Великобритании планирует провести внутреннее расследование в связи с утечкой писем своего посла Дэррока.

Нежелание президента США иметь дело с послом страны, которая является главным союзником Вашингтона в Европе, означает, что дипломат, скорее всего, будет отозван. Послы ключевых государств-союзников в США — это, как правило, одни из главных фигур вашингтонской политики. Во времена правления президента Теодора Рузвельта британский посол в США лорд Галифакс был одним из тех, к чьему мнению президент прислушивался и с кем даже состоял в дружеских отношениях.

Свою кандидатуру в качестве возможного посла Великобритании в США выдвинул, по сообщению британских СМИ, хороший друг Трампа политик-«брекзитер» Найджел Фарадж, заявивший, что будет «очень полезен» для подобной работы. Сам Трамп еще в 2016 году высказывал подобную мысль, отмечая, что Фарадж может делать «отличную работу» в качестве посла.

Для Трампа дипломатический этикет имеет мало значения. Как бывший бизнесмен, он предпочитает решать вопросы напрямую. Иллюстрацией здесь вполне может служить его неформальное общение с британской королевой — главой британского государства.

Инцидент с британским послом не первый, когда дипломат невысоко оценивает президента США. Ранее это происходило с американским послом на Украине Мари Йованович, которая также критически отзывалась о Трампе. По словам бывшего федерального прокурора США Джо ДиГеновы, посол Йованович на встречах с украинскими чиновниками уверяла, что им не стоит беспокоиться по поводу президента Дональда Трампа, так как его ожидает импичмент. Негодование заявлениями посла высказал позже сын президента США Дональд Трамп-младший. Вскоре посол, которая была назначена на должность еще во время президентства Барака Обамы, ушла со своего поста.

За время своего пребывания у власти Трамп назначил на должность послов США в различных странах мира всего более 30 человек. Большинство из них — не карьерные дипломаты, а политические назначенцы. Так, на должность посла США в Израиле назначен адвокат Дэвид Фридман, занимавшийся делами, связанными с банкротством. Практика назначения на должности лоббистов и политических фигур широко распространена в США.

При этом, как ранее отмечал журнал Fortune, многие послы США, назначенные при Трампе, не обладают необходимыми компетенциями. По мнению Райяна Сковилла из юридической школы Marquette University, 42% послов США сейчас — это политические назначенцы.

Из них 29%, по словам авторов статьи, — это те, кто активно участвовал в финансировании кампании Трампа. Для сравнения, во времена президентства Рональда Рейгана таковых было 22%. Эксперт отмечает, что только 52% новых послов говорят на языке страны пребывания, в то время как таковых было 62% при президенте Рейгане. Только 5% назначенных при Трампе послов знают регион своего пребывания, при Рейгане таковых было 26%.

Стоит отметить, что политические назначенцы не всегда приходятся ко двору в странах, куда их назначают послами. Так, несмотря на свое хорошее знание России, политический назначенец президента Барака Обамы посол в России Майкл Макфол не нашел общего языка с руководством страны.

В недавней книге «От холодной войны к горячему миру. Американский посол в России Путина» Макфол пишет, что был разочарован своей миссией: «Я стал послом для продвижения перезагрузки, и вместо этого я председательствовал на ее кончине», — пишет дипломат.

В книге Макфол сетует, что стал жертвой российской пропаганды со стороны телевидения, которое обвиняло его в подготовке «оранжевой революции» в Москве. Злую шутку с послом сыграла одна из его книг «Россия. Незаконченная революция», название которой цитировали его оппоненты, а также печально известная встреча с оппозицией в стенах посольства США вскоре после назначения, что вызвало критическую реакцию в Кремле.