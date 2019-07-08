«По морде получите!» Порошенко пригрозил украинцам

Бывший украинский лидер Петр Порошенко будет бить в лицо всех, кто недоволен его проводимой политикой на посту главы государства, а также в целом его политической деятельностью – об этом заявил сам экс-президент Украины.

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Во время встречи с избирателями в городе Хмельницкий в ходе предвыборной кампании в Верховную раду – Порошенко является лидером партии «Европейская солидарность» — толпа встретила политика криками «Позор!», передает ФАН.

«Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: «Ганьба!» В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — пригрозил Порошенко.

В марте нынешнего года Порошенко в рамках предвыборной кампании побывал в Ужгороде, где также произошел неприятный инцидент. Пока он приветствовал вышедших к нему украинцев, попутно отвечая на их вопросы, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал из рук одного из пришедших мужчин фотографию, которую украинец пытался показать президенту. Видео происшествия опубликовал в фейсбуке пользователь Ярослав Сайкевич.

На кадрах видно, что Порошенко проходит вдоль стоящих за ограждением людей, пожимая им руки. Из толпы тянется рука со снимком и доносится вопрос: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?»

Охранники начинают вырывать фотографию, но мужчина не позволяет им схватить ее. В этот момент подоспел Москаль, который вырвал из рук снимок, скомкал его и бросил обратно в толпу.

За неделю до этого

автомобиль днепровского активиста Яши Днепровского был сожжен неизвестными после того, как мужчина попытался задать вопрос Порошенко о причинах роста наркоторговли в Днепре (бывший Днепропетровск).

Яков пришел на встречу с Порошенко в рамках его предвыборной кампании. Мужчина попытался задать вопрос о наркоторговле, которая «открыто происходит» в Днепре.

«Человек 15-20 спортивных ребят побежало в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире, ударили так, что он потерял сознание и [ему] сломали челюсть. Мы взяли его под руки и понесли в ближайшие дежурившие скорые помощи, но нам сказали, что они обслуживают только гостей Петра Порошенко», — рассказал Днепровский.

Он добавил, что после встречи за ним якобы проследила группа из пяти человек, один из которых сфотографировал номерные знаки его автомобиля. Спустя несколько часов машина сгорела во дворе дома Яши Днепровского.

По мнению Днепровского, к поджогу причастна охрана президента, которая вела себя агрессивно во время приезда главы государства в город. «Ребят, это горит моя машина после встречи с Петей Порошенко», — говорится закадровым голосом на видео.

В начале марта Порошенко в ходе своей рабочей поездки в Запорожье схватил мужчину за нос и похлопал по плечу. Видеозапись с этим жестом опубликовала в своем фейсбуке украинская журналистка Татьяна Высоцкая, передает НСН.

«Неуважение к людям со стороны президента — это системный феномен. На самом деле это какой-то шок», — написала она.

На кадрах видно, как на тот момент украинский президент смеется и хватает мужчину за нос, сильно хлопнув его по плечу. Мужчина заметно дергается и отстраняется, а Порошенко с улыбкой двигается дальше.

До этого в сети вспыхнул еще один скандал после публикации видео, на котором Порошенко будто бы срывает с женщины шапку, выйдя «в народ». Судя по видео, нельзя наверняка сказать, сорвал ли головной убор сам тогдашний глава государства или это был его охранник.

Тем не менее, некоторые пользователи интернета предположили, что эту грубость допустил украинский президент. В тот же день администрация президента Украины прокомментировала инцидент, подтвердив, что Порошенко действительно сбил головной убор женщины, но представители Порошенко заверили, что он сделал это случайно.

Чуть ранее Порошенко высокомерно ответил одному из шахтеров, собравшихся на митинге в городе Червоноград Львовской области.

«Ты такой же шахтер, как я — балерина», — заявил Порошенко человеку, недовольному отказом тогдашнего президента прямо ответить на вопрос о задержке зарплат шахтеров. Толпа встретила ответ украинского лидера заливистым смехом. При этом, долги горнякам по зарплате на тот момент составляли $4,5 млн.