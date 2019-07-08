Поступили угрозы: телемост между Россией и Украиной отменен

Телемост между украинским телеканалом NewsOne и «Россией 1» отменили из-за прямых угроз жизни журналистов, передает РИА «Новости».

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«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей <...> привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака», — рассказали в NewsOne.

В сообщении уточняется, что также звучали прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких, которые возвращают Украину «во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».

«Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — заключили представители телеканала.

Телемост под названием «Надо поговорить» планировалось провести в пятницу, 12 июля. Со стороны российского СМИ ведущими были бы Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.

Причиной для организации телемоста, который прошел бы без политиков и без политики, в NewsOne назвали желание большинства граждан Украины проведения прямых переговоров между Киевом и Москвой.

«Идея <...> вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события», — сказали в украинском СМИ, отметив, что журналисты «хотят заставить политиков идти на переговоры ради мира», так как они сами бездействуют, в то время как в Донбассе гибнут люди.

Этот телемост должен был стать диалогом между народами России и Украины.

Однако он вызвал резкую критику со стороны украинских политиков и властей страны. Так, буквально сразу после объявления запланированного мероприятия на улицы вышли десятки представителей партии «Голос», лидером которой является украинский музыкант Святослав Вакарчук. Они пикетировали офис телеканала Украины с требованием отметить проведение телемоста с Россией, передает РИА «Новости».

Выступающие пришли к зданию телекомпании с плакатами «Не телемост, а телемина», «Чемоданы, аэропорт, Москва», «Нет информационной оккупации Украины».

Кроме того, лидер партии потребовал от Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Службы безопасности Украины (СБУ) провести расследование и выяснить, «каким образом теперешние собственники холдинга «Новости» [в который входит NewsOne] консолидировали у себя телеканалы», которые, по мнению Вакарчука, придерживаются пророссийской позиции.

«Такие телеканалы, как NewsOne, необходимо остановить, но с точки зрения законодательства», — считает он.

Тем временем, украинские националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они потребовали от него «адекватного» ответа на эту «информационную диверсию».

«Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ <...> лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента», — написал лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в своем блоге для «Украинской правды».

В частности, он считает, что цель проведения диалога между украинскими и российскими журналистами — это «символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».

Зеленский, в свою очередь, назвал действия представителей СМИ пиар-ходом в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

«Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы», — заявил глава украинского государства в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

Во втором лагере, по его мнению, «политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы».

Между тем, в Госдуме отметили, что прямые угрозы в адрес журналистов с целью отмены телемоста являются не чем иным, как прямым нарушением свободы слова и демократии.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также отметил, что киевские власти стараются не замечать «выходки радикалов». Таким образом, они доказывают, что «ничем не отличаются от предыдущих властей, также готовых плясать под дудку националистов».

«Зеленский перед выборами в Раду готов исполнять любые номера, лишь бы получить голоса поддержки, и ему сейчас неважно, какой идеологии придерживается его потенциальный электорат», — считает российский парламентарий.

Инициативу телеканалов отвергли также в Национальном совете журналистов Украины, осуждая возможное проведение телемоста. По словам главы союза Сергея Томиленко, совет готов защищать права украинских СМИ, но считает возмутительным прямое сотрудничество с российским телеканалом.

«Призываем коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов», — приводит РИА «Новости» слова Томиленко.

Между тем, в Кремле эта идея была поддержана. «Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.