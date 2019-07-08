«Русофобские припадки»: Кремль об оскорблении Путина на грузинском ТВ

В Кремле отреагировали на нецензурную речь и оскорбления грузинского телеведущего Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Так, российская сторона считает, что в Грузии отмечаются «обострения русофобских припадков», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков, и все это не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем», — приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле считают подобные выходки неприемлемыми.

«Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», — добавил Песков.

В то же время он отметил реакцию грузинских властей, в частности премьер-министра Мамуки Бахтадзе и президента страны Саломе Зурабишвили. «Действительно, все руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку», — обратил внимание представитель Кремля.

Он добавил, что подобное поведение является «позором» для граждан страны с богатой культурной составляющей.

«Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло», — сказал Песков, комментируя оскорбления грузинского телеведущего в адрес Путина.

Реакция грузинских властей, действительно, была осуждающей. Так, глава Грузии и премьер-министр страны раскритиковали «обращение» Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави-2».

Зурабишвили считает, что подобные выходки служат «либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту».

«Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность», — говорится в заявлении ее администрации.

Зарубишвили отметила, что слова журналиста направлены против Грузии. Поступок Габунии она назвала «повреждением государственных интересов».

Между тем, грузинский премьер Мамука Бахтадзе считает мат в эфире телеканала отвратительной провокацией.

«То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании «Рустави 2», не что иное, как попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», — такой пост премьер разместил в твиттере.

В то же время МИД России назвал оскорбление российского лидера в эфире телеканала «вопиющим инцидентом», который дипломаты рассматривают как «еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений». Этот поступок является, как отметили в ведомстве, «ярким примером того, куда заводит оголтелая русофобия».

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» в воскресенье, 7 июля, вечером начал свою авторскую программу «Постскриптум» с матерного обращения к Путину. На русском языке ведущий на протяжении почти целой минуты оскорбляет российского президента с использованием обсценной лексики.

Помимо личных оскорблений, журналист упомянул умерших мать и отца главы российского государства, также нецензурно выражаясь в их адрес.

Эфир спровоцировал массовые протесты. Сотни грузин вышли к зданию телеканала и выразили недовольство выступлением Габунии. Жители Тбилиси в ночь на понедельник, 8 июля, закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, требуя уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора Нику Гварамия. Вслед за этим канал прекратил вещание, возобновив его лишь к утру 8 июля.

Между тем, директор телеканала Ники Гварамия прокомментировал случившееся. По его словам, авторский формат программы не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала. Гендиректор отметил, что подобная «самодеятельность» и «нецензурщина» недопустимы. Однако извиняться за мат в эфире «Рустави 2» не стал. «Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах», — заявил он в фейсбуке.