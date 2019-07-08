Снова в эфире: «Рустави 2» возобновил вещание после мата в адрес Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание после ночного перерыва из-за бранной речи журналиста Георгия Габунии в прямом эфире в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС. По данным агентства, канал прервал вещание из-за акции протеста у офиса «Рустави 2».

Как отмечается, протестующие потребовали уволить ведущего.

При этом в МВД Грузии заявили, что полиция обеспечивает безопасность журналистов телеканала.

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Акция протеста началась из-за того, что ведущий телеканала Георгий Габуния допустил нецензурное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. В эфире своей телепередачи «P.S.» он начал выпуск с матерного обращения к Владимиру Путину. На русском языке ведущий на протяжении почти целой минуты оскорбляет российского президента с использованием обсценной лексики, а россиян при этом он назвало «рабами».

Ведущий самой рейтинговой программы Габуния ведет самую рейтинговую программу. Он известен своими провокационными высказываниями, которые уже не раз становились объектом критики представителей власти, общества и патриархии.

Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за инцидент. Он заявил, что не мог представить, что ему придется извиняться за оскорбление российского президента. «Пафос для меня абсолютно приемлем, никаких запретов и самоцензуры в отношении Путина у меня нет», — сказал Гварамия.

Однако он извинился за мат в эфире своего канала и раскритиковал Габунию. По словам Гварамии, авторский формат программы не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала. Он подчеркнул, что подобная «самодеятельность» и «нецензурщина» недопустимы.

Первые лица страны также негативно отреагировали на инцидент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления. «Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что мат в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2» является «абсолютно неприемлемым». «То, что сегодня мы наблюдали в эфире «Рустави 2», является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!» — возмутился глава грузинского правительства в своем твиттере.

Телеведущая Тина Канделаки также прокомментировала ситуацию.

«Грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы», — написала Канделаки.

В последний месяц произошло обострение конфликта между Россией и Грузией, оно было связано с приездом в страну группы российских депутатов — членов Межпарламентской ассамблеи православия. Однако инцидент стал лишь поводом для грузинской оппозиции выступить против правящей партии «Грузинская мечта».

Массовые антироссийские протесты начали с Тбилиси 20 июня, формальным поводом для них стал инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Вечером на площади перед зданием парламента собрались несколько тысяч человек, требовавших отставки глав силовых ведомств и правительства.

Протестующие пришли с флагами Грузии, Украины и США, выкрикивали антироссийские лозунги, после чего ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула Грузию.

В то же время на площади у здания парламента начались столкновения радикалов с отрядами спецназа. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали около 250 человек, более 200 участников акции были задержаны.