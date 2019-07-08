В своем репертуаре: канал Порошенко поддержит выходку Габунии

Сотрудники украинского телеканала «Прямой», владельцем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко, проведут флешмоб в поддержку грузинского телеведущего Георгия Габунии. Об акции сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Детали флешмоба пока неизвестны. Ранее Габуния обматерил президента РФ и его покойных родителей в эфире своей передачи «P.S.» на телеканале «Рустави 2». На протяжении почти минуты ведущий на русском языке оскорблял Владимира Путина, его мать и отца, используя нецензурную брань.

Поступок Габунии вызвал резко негативную реакцию среди грузинских политиков и широкой общественности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили «однозначно осудила» разжигание ненависти и словесную агрессию Габунии.

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«Оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на «Рустави 2» — они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — написала грузинская лидер в своем твиттере.

Министерство иностранных дел Грузии выпустило официальное сообщение, также осудив речь Габунии в адрес Путина, передает ФАН.

«Осуждаем выражение ведущего телекомпании «Рустави 2», которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения», — заявили в МИД.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, в свою очередь, подчеркнул, что мат в адрес президента России является «абсолютно неприемлемым». Грузинский глава правительства отметил, что выходка Габунии — это «омерзительная провокация».

Вскоре после выхода программы Габунии с матом в эфир грузинского телевидения, у студии «Рустави 2» начался митинг, на котором возмущенные действиями телеведущего граждане требовали его уволить. Канал временно прервал вещание, передает НСН.

Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия сообщил, что сотрудники канала находятся в опасности — их «атакуют протестующие». Однако спустя несколько часов телеканал возобновил вещание. При этом в МВД Грузии заявили, что полиция обеспечивает безопасность журналистов телеканала.

Гварамия также ранее извинился за матерную брань в эфире своего канала и раскритиковал ведущего Георгия Габунию.

По словам Гварамии, авторский формат программы не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала. Он подчеркнул, что подобная «самодеятельность» и «нецензурщина». При этом извиняться перед Владимиром Путиным он отказался — извинения касались только самого факта нецензурной брани.

20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты, формальным поводом для которых стал инцидент в парламенте с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Приехавший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента страны и произнес речь на русском языке.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч грузин, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Протестующие размахивали флагами Грузии, Украины и США и выкрикивали разнообразные антироссийские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и улетели обратно в Россию.

В то же время на площади у здания парламента начались столкновения радикалов с отрядами полицейского спецназа. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, получив различные травмы и ранения, задержаны были более 200 протестующих. Впоследствии их отпустили. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в результате ушел в отставку, а правительство согласилось на реформу избирательной системы страны.

В Кремле на инцидент с депутатом Гавриловым и дальнейшие беспорядки в Тбилиси отреагировали обеспокоенно.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.