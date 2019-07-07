«Это провокация»: премьер Грузии оценил выпад в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что мат в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2» является «абсолютно неприемлемым». Об этом сообщает «Грузия. Online».

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«То, что сегодня мы наблюдали в эфире «Рустави 2», является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!» — возмутился глава грузинского правительства в своем твиттере.

Кроме того, генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за матерную брань в эфире своего канала и раскритиковал ведущего Георгия Габунию.

По словам Гварамии, авторский формат программы не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала. Он подчеркнул, что подобная «самодеятельность» и «нецензурщина» недопустимы.

Разъяснения по инциденту телеканал выпустит отдельно, добавил он. Сообщается также, что выходка Габунии вызвала возмущение у широкой общественности в Грузии.

Ранее Георгий Габуния в эфире своей телепередачи «Постскриптум» начал выпуск с матерного обращения к Владимиру Путину. На русском языке ведущий на протяжении почти целой минуты оскорбляет российского президента с использованием обсценной лексики.

Кроме личных оскорблений, Габуния нецензурно выразился в адрес умерших матери и отца российского президента.

Мат грузинского шоумена прокомментировала его коллега из России – телеведущая Ольга Скабеева. В своем телеграм-канале она лаконично назвала Габунию и Гварамию «идиотами».

Впоследствии она дополнила свой комментарий. Скабеева отказалась публиковать видео с участием Габунии: «Захотите — сами найдете». По ее словам, «комментировать нечего», и поступок телеведущего есть ни что иное, как «мерзость и пошлость», а также «чистой воды провокация».

Кроме того, Скабеева предложила высказать свое мнение по этому поводу президенту Грузии и «грузинскому министру, который не хотел разрывать торговые связи с Россией». Она подчеркнула, что в Тбилиси «пилят сук, на котором сами сидят».

Ранее глaвa министерствa экономики и устойчивого рaзвития Грузии Натия Турнава зaявилa, что прaгмaтичные экономические отношения с Россией пойдут нa пользу Тбилиси.

«Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стрaн, с которыми мы будем вести экономические, прaгмaтичные отношения, в том числе с Россией, чем больше довольных туристов, уехaв, повезут с собой информaцию о реaльной Грузии, тем лучше для нaс», — подчеркнула грузинская министр, передает НСН.

В конце июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты, поводом для которых стал инцидент в парламенте с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента страны и произнес речь на русском языке.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч грузин, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Протестующие размахивали флагами Грузии, Украины и США и выкрикивали разнообразные антироссийские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело!». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и улетели обратно в Россию.

В то же время на площади у парламента начались столкновения радикалов с полицейским спецназом. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, получив различные травмы и ранения, задержаны были более 200 протестующих.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров впоследствии заявил, что причиной беспорядков в Грузии стали внутренние проблемы страны, передает ФАН.

«Особенно потрясла злобная русофобия. Мои друзья дали мне посмотреть запись того, что кричала на площади восставшая молодежь. И я считаю, что это прямое оскорбление нашей страны», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что антироссийские протесты были инспирированы оппозицией. Кроме того, вряд ли манифестантов волновало состояние отношений между Москвой и Тбилиси и последствия для грузинской экономики, добавил член Совфеда.

Прямым следствием антироссийских митингов в Тбилиси стал запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный президентом России Владимиром Путиным вскоре после начала беспорядков. Самолеты из РФ больше не будут летать в Грузию — начиная с понедельника, 8 июля. Запрет временный и продлится до момента, когда отношения между двумя странами придут в норму. Грузинские власти оценили потери от сокращения туристического потока россиян в сотни миллионов долларов.