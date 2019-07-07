Между западом и востоком: куда попал Зеленский

На этой неделе стало очевидно, что тренд электоральных предпочтений на Украине начал меняться не в пользу партии президента Владимира Зеленского, и эта тенденция, видимо, сохранится до самых выборов.

«Лидером электоральных симпатий среди политических сил [остается] партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями»,

— такие данные приводит украинская социологическая группа «Рейтинг».

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С одной стороны, этот показатель весьма существенен, однако буквально в последние недели июня партию Зеленского готовы были поддержать 47,6%. И эксперты склоняются к мнению, что набрать потерянную популярность у «Слуги народа» уже не получится. Ключевая задача для нее теперь — удержаться на этом уровне электоральных предпочтений.

Такие колебания, конечно, можно было бы отнести к категории «ситуационных», но сама ситуация на Украине складывается не лучшим образом для буквально недавно вступившего в свои полномочия президента. За него, действительно, голосовали самые разные группы населения, его воспринимали как «кандидата надежды» — на мир, на экономические преобразования и прочее, чего, в восприятии избирателей, не могла обеспечить старая команда Петра Порошенко, считает директор Института глобальных исследований Вадим Карасев. Однако теперь у электората появился «кризис от завышенных ожиданий» — становится понятно, что быстрых изменений не будет.

С другой стороны, против Зеленского играют самые разные участники украинского политического пространства. «Чем ближе выборы, тем больше будет провокаций и обвинений в отношении Зеленского со всех стороны украинского политического спектра»,

— убежден программный директор клуба «Валдай», профессор РАН Олег Барабанов.

Игры на поле

Электоральное поле на Украине, действительно, достаточно ограниченное, и политические партии, по сути, борются за избирателей из смежных групп.

«Те 73,23%, которые Зеленский получил на выборах, не все относятся к нему лично. Многие голосовали просто назло Петру Порошенко», — напоминает Барабанов.

Поэтому о повальной лояльности новым политическим силам со стороны украинцев говорить не приходится, а различные партии попытаются сделать все возможное, чтобы откусить как можно больший кусок от электорального пирога.

Коррекции подверглись и показатели других партий, причем наибольший прирост поддержки демонстрирует «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую часто на Украине называют пророссийской — в том числе за ее позицию по Донбассу: здесь уверены, что регулировать конфликт необходимо через диалог с Москвой.

Собственно, на данный момент партия может рассчитывать на 13,4%, что делает ее второй политической силой в стране (стартовала в избирательной борьбе организация с рейтингом около 10%).

Рейтинги партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» достаточно сильно колеблются, хотя тренд на понижение есть и здесь. На этой неделе в ее пользу высказались 8,3% (ранее — 8,8%). Тут надо отметить, что некоторые социологические службы дают «ЕС» и вовсе около 5%, что ставит ее на грань непопадания в Раду).

Растут и данные в отношении «Голоса» рок-музыканта Святослава Вакарчука — 7,2% против 6,8% буквально несколько недель назад. Такой же рейтинг — у «Батькивщины» Юлии Тимошенко (7,2%).

Судя по текущим раскладам, эти пять партий и есть те, которые могут претендовать на прохождение в новый состав Рады. Остальные пока что не проходят 5-процентный избирательный барьер.

И, казалось бы, партия Зеленского имеет все шансы вполне достойно выступить на предстоящих выборах, но на Украине состав парламента формируется смешанным образом: половина народных депутатов избирается по партийным спискам, вторая — по одномандатным округам.

И если с первой частью у «Слуги народа» проблем возникнуть не должно, то вторая часть — наиболее проблемная для команды президента, и в конечном итоге может существенно скорректировать результаты голосования отнюдь не в пользу Зеленского.

Политолог Андрей Окара в беседе с «Газетой.Ru» напоминает, что «Слуга народа» — политическая сила, созданная специально под президента, то есть это, по сути, проект, «образовавшийся на волне общенационального хайпа» и, в отличие от других партий, не имеет региональных структур, а работу на местах фактически нужно воссоздавать с нуля.

Использовать противоречия

Партийная структура «Слуги народа» предельно аморфная и завязана исключительно на личности самого Зеленского. Соответственно, кандидаты-«одномандатники» часто могут оказаться случайными людьми, которым избиратели не станут отдавать свои голоса.

Потере поддержки способствует и то, что за первый месяц с небольшим управления страной Зеленский так и не сформулировал ясного и однозначного направления развития внутренней и внешней политики. Придя к власти под лозунгами как можно скорейшего завершения войны, новый президент так и не смог четко рассказать избирателям, как именно он собирается этого достичь.

Не помогают и конкретные действия Зеленского: не ясна его позиция ни по переговорам с Москвой, ни по исполнению минских соглашений, ни по другим пунктам.

«Сейчас перед Зеленским стоит задача, с одной стороны, формирования управленческой команды, что трудно сделать, поскольку Украины — парламентско-президентская республика, и у него связаны руки в отношении назначения и увольнения министров»,

— говорит Олег Барабанов.

При этом очевидно, что команда, доставшаяся ему в наследство от предыдущей власти, работает откровенно против него.

«Не надо питать иллюзий: Зеленский до сих пор на Украине является президентом только с приставкой «избранный». Настоящая власть находится в руках правительства.

Правительство ему не подчиняется, мы это увидели на примере несогласованного с президентом заявления МИД Украины [относительно ответа на ноту по украинским морякам, задержанным в России за незаконное пересечение российской границы в районе Керченского пролива]», — говорил ранее «Газете.Ru» глава Центра прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Другие политические силы, естественно, пытаются сыграть на этих противоречиях. Причем невнятную позицию Зеленского относительно войны в Донбассе (а это все же одна из главных тем, волнующих украинских избирателей), в своих целях используют те же «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и другие политические силы.

Более того, все пытаются отобрать голоса у «Слуги народа». Поэтому, например, «Оппозиционная платформа» на востоке стремится показать Зеленского милитаристом (и у них есть на то основания — после инаугурации обстрелы Донбасса со стороны ВСУ только усилились). Это вполне рабочая стратегия по отъему голосов у Зеленского в восточных и юго-восточных регионах.

С другой стороны, прозападные силы могут активно продвигать образ Зеленского как «марионетки Кремля», чему помогают достаточно противоречивые и порой спутанные сигналы относительно планов его дальнейших действий по переговорам с Москвой.

«Понятно одно — если бы Зеленский вдруг начал прямые переговоры с лидерами непризнанных республик (самопровозглашенных ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru»), пусть даже не лично, это резко бы обрушило шансы его партии на переизбрание на западной и центральной Украине, потому что там совершенно другие мировоззренческие установки»,

— полагает Олег Барабанов, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

С кем вступать в коалицию

Чтобы более четко формировать собственную политическую стратегию, Зеленскому необходимо опереться на большинство в будущей Раде. Поскольку с высокой долей вероятности «Слуге народа» не удастся набрать больше 50% голосов избирателей, партии президента придется вступать в коалицию, и здесь он может столкнуться с проблемами дальнейшего раскола украинского общества, хотя пришел он как раз на лозунгах «собирательства» украинской нации.

По версии Олега Барабанова, всего таких развилок может возникнуть три — с «Батькивщиной», с «Оппозиционной платформой — За жизнь» и с «Голосом» Вакарчука. Понятно, что с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко сценарий не рассматривается — это, по сути, стало бы слиянием Зеленского с прежней политической элитой в глазах избирателей.

«Если «Слуга народа» вступит в коалицию с «Батькивщиной», и Юлия Тимошенко станет премьер-министром, о чем говорили, собственно, еще многие месяцы назад, тогда, в общем, можно будет говорить, что обвинения в том, что Зеленский и Тимошенко являются марионетками одного и того же кукловода Игоря Коломойского, были оправданными», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Однако слабость этой коалиции в том, что подобная комбинация в любом случае станет союзом нового президента со старыми олигархами: Тимошенко тоже относится к тому старому прогнившему коррупционному режиму на Украине.

«Вторая опция — коалиция с востоком, с «Оппозиционной платформой — За жизнь» — показала бы настрой Зеленского на урегулирования ситуации в Донбассе. Но это естественно вызовет очень резкие протесты на западе страны. Тогда Зеленского будут открыто обвинять, что он «продался Кремлю». Социальной стабильности, в целом, такая коалиция, вероятно, Украине не принесет», — полагает Барабанов.

При этом, конечно, такой расклад был бы в интересах мира в регионе, охваченном войной, да и Москве с подобной коалицией было бы понятнее, как работать.

Третий расклад можно условно назвать коалицией новых сил, состоящей из «Слуги народа» и «Голоса». Эти партии, в целом, идеологически близки — обе выступают против старой коррупции, старых схем принятия решения.

Но есть момент, который, в случае реализации подобного плана действий, помешает Зеленскому. Вакарчук и его партия имеют четкую ориентацию на Запад, а, значит, и коалиция, в целом, получится прозападной — в этом случае говорить о мире на востоке вряд ли получится.

«С одной стороны, эта коалиция будет поддержана значительной частью украинского общества, поскольку подобная схема в большей степени ударит по олигархам — тому же Игорю Коломойскому. С другой, именно поэтому этому варианту сопротивление будет большим», — уверен Олег Барабанов.