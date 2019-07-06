На себя посмотрите: Россия отвергла упреки США

Российские дипломаты призвали американские власти вспомнить о собственных санкциях вместо того, чтобы осуждать предпринятые Россией меры в отношении Грузии, где ранее прошли массовые беспорядки. Заявление Министерства иностранных дел РФ было опубликовано на странице ведомства в фейсбуке.

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Ранее временная поверенная в делах США в Грузии Элизабет Руд заявила, что ограничение авиаперелетов между Россией и Грузией является «несправедливым, ненужным и непропорциональным» решением.

«В этой связи хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое «несправедливые, ненужные и непропорциональные меры». Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует «рестрикционной дубинкой») стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику», — говорится в обращении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты перечислили различные антироссийские санкции, предпринятые США и действующие «как минимум с 1974 года».

«Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства», — подчеркнули в МИД России.

По данным представителей ведомства, к настоящему моменту число американских «санкционных волн» против России достигло 65.

«Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о «справедливости, нужности и пропорциональности» американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны», — написали дипломаты.

Отметим, что российский лидер Владимир Путин подписал 21 июня указ, согласно которому с 8 июля вводится временное ограничение на авиасообщение между Россией и Грузией. Кроме того, власти страны рекомендуют туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию.

Это решение было принято в связи с массовыми беспорядками, которые возникли в Тбилиси в четверг, 20 июня.

Причиной митингов стал тот факт, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера законодательного органа Грузии во время открытия сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Это вызвало резкую критику со стороны оппозиционеров, которые потребовали немедленного выдворения российских делегатов не только из здания парламента, но и из страны.

Представители России были вынуждены покинуть Тбилиси и отправиться в Москву вечером того же дня. Спустя несколько дней, 28 июня глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что на территорию страны российскому депутату Сергею Гаврилову доступ запрещен. «Мы его не впустим в страну», — сказал грузинский министр.

После того, как российские политики покинули страну, в Тбилиси прошли массовые беспорядки. Так, с 20 на 21 июня митингующие пытались взять штурмом здание парламента. В ответ на это спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. По информации РИА «Новости», во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Вслед за этим свой пост добровольно покинул спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. Тогда же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в митингах, которые проходят в стране есть интерес российской стороны.

«Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — написала она в фейсбуке.

Между тем, жители страны не понимают, почему должны «страдать» из-за политических распрей. Так, фермер из города Кварели Михаил Манисашвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии выразил мнение, что в связи с временным запретом авиаперелетов пострадает экономика региона, в котором он живет.

«У нас была построена экономика, а сейчас она рушится из-за 10-15 «националов» [члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» – «Газета.Ru»]. Почему мы должны страдать?» — задался он вопросом.

Манисашвили также заявил, что у жителей грузинского региона Кахети есть «просьба и требование» к властям – «наладить диалог с Россией и разрешить этот вопрос».