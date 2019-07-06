Прагматичные соседи: как Грузия поступит с Россией

В Грузии не собираются отказываться от экономических отношений с Россией, так как российская доля в экспорте Грузии составляет 13%. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава во время встречи с местными фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в крае Кахети, передает ТАСС.

«Сегодня экономика Грузии довольно диверсифицирована, в том числе и благодаря усилиям нашего правительства. Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет», — сказала Турнава.

Она отметила, что у производителей должен быть выбор, с какой страной вести торговлю. В то же время, уверена министр, экономика, в частности экспорт, должны расти. Кроме того, Турнава считает, что чем сильнее с экономической точки зрения будет Грузия, чем больше будет государств, с которыми Тбилиси будет вести прагматичные отношения, тем будет лучше для страны.

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«Так как мы выбрали решение конфликта мирным путем, и это является частью повестки дня мирного урегулирования», — приводит ее слова ФАН.

Кроме того, как передает издание, грузинский министр считает, что необходимо иметь нормальные отношения между народами и принимать в стране больше туристов.

«Турист из России, кроме того, что тратит в Грузии деньги и вносит вклад в нашу экономику, имеет и дополнительное значение — это человек, который несет достоверную, реальную информацию о нашей стране», — обратила внимание министр.

По данным ТАСС, Россия является вторым крупнейшим экономическим партнером Грузии, вслед за Турцией. Так, с января по май этого года республика экспортировала товары на сумму порядка $219 млн.

Между тем в России поддерживают позицию грузинского политика. «Полностью разделяю позицию Министерства экономики и устойчивого развития Грузии... Чем сильнее экономические связи с Россией, тем лучше живет грузинский народ», — сказал член Совета Федерации Игорь Морозов в комментарии RT.

Сенатор также подчеркнул, что восстановление отношений важно для обеих стран. По мнению Морозова, это произойдет в том случае, если в столице Грузии признают «приоритет безопасности российских туристов над своими политическими амбициями».

«То, что произошло неделю назад в Тбилиси, это... очень серьезный удар по торгово-экономическим отношениям», — добавил он.

Сами жители Кахети считают, что не должны страдать из-за оппозиционеров, которые чем-то недовольны. Так, фермер из города Кварели Михаил Манисашвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии сказал, что экономика региона рушится из-за действий политиков, которые привели к временному запрету авиасообщения между двух стран.

«У нас была построена экономика, а сейчас она рушится из-за 10-15 «националов» [члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» – «Газета.Ru»]. Почему мы должны страдать?» — задался вопросом фермер.

Он отметил, что у местных жителей есть «просьба и требование» к властям – «наладить диалог с Россией и разрешить этот вопрос».

Временный запрет на авиаперелеты между Россией и Грузией был введен 21 июня президентом России Владимиром Путиным. В соответствии с подписанным указом, этот запрет вводится с 8 июля. В то же время российские власти рекомендуют туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию.

Такое решение было принято в связи с массовыми митингами, которые начались в Тбилиси 20 июня. Их причиной стал тот факт, что российский депутат Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента во время открытия сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Это вызвало резкую критику со стороны оппозиционеров, которые и вывели людей на протесты.

Митингующие пытались штурмовать здание парламента, спецназ в ответ на их действия применил слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщает РИА «Новости», во время акций протестов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Отметим, что российским делегатам пришлось покинуть страну в тот же день.

Прошедшие беспорядки привели к отставке главы законодательного органа Грузии Ираклия Кобахидзе.