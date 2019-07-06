Без цензуры: Порошенко выругался в адрес блогера Шария

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что благодаря действиям его команды была отменена регистрация в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария. Об этом экс-глава страны сообщил во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский, при этом Порошенко нецензурно отозвался о блогере.

«Наша команда отменила регистрацию Шария, который нанимает за 30 сребренников таких молодых людей», — сказал Петр Порошенко на митинге.

Как передает издание mk.ru со ссылкой на распространенную в интернете запись, во время выступления экс-президент Украины назвал Шария «ублюдком».

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Известно, что сначала блогер прошел регистрацию. Во вторник, 2 июля, стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, согласно решению суда, зарегистрировала Анатолий Шария в качестве кандидата в депутаты на внеочередные выборы в украинский парламент, сообщает агентство УНИАН.

«Во исполнение постановления Верховного суда, ЦИК повторно рассмотрел документы Шария, которому ранее отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список «Партии Шария» под номером один, и постановил зарегистрировать его кандидатом», — приводит издание слова из решения Центризбиркома.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, суд не увидел преград для удовлетворения его заявления. «Суд определил, что та информация, которая находится в ЦИК, не является приемлемой», — добавил Радченко.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов подозревают Анатолия Шария в «грубом нарушении общественного порядка». Так, в мае 2011 года он, по версии следствия, применил огнестрельное оружие во время инцидента, произошедшего в одном из ресторанов Киева, передает РИА «Новости».

В июле того же года суд приступил к рассмотрению дела, однако в феврале 2012 года этот процесс был приостановлен в связи с тем, что блогер был объявлен во всеукраинский розыск и заочно арестован. Тем не менее его розыск и заочный арест были отменены, а возбужденное уголовное дело вернули в прокуратуру для проведения дополнительного расследования.

После того, как ЦИК Украины объявила о регистрации Анатолия Шария для участия в парламентских выборах, в Киеве прошли акции протеста, передает телеканал «Прямой». Вышедшие на улицы города выступали против регистрации Центризбиркомом блогера и экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева.

Точное количество участников митинга полиция не назвала, однако пост, анонсирующий проведение акции, за несколько часов перепостили к себе на страницы в социальных сетях тысячи человек.

Люди пришли на площадь Независимости, а также к зданию Украинского дома (находится на Европейской площади), куда украинский президент Владимир Зеленский планирует перевести свой офис, передает РИА «Новости».

Протесты против участия украинского блогера в выборах поддержал и экс-глава государства Петр Порошенко. «Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее!... Наша команда присоединяется к акции. В 20.00 [совпадает с мск] на Майдане», — написал он в своем телеграм-канале.

На следующий день после акций протеста свое недовольство выразил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Он потребовал силовые ведомства предоставить информацию о месте проживания Клюева и Шария. Согласно украинскому законодательству, кандидаты в депутаты Верховной рады в течение последних пяти лет проживать на территории Украины.

«Это [их регистрация] грубое нарушение закона и справедливости, поскольку есть очевидный факт, что они в последние пять лет не находились на Украине», — обратился Парубий «к генеральной прокуратуре, службе безопасности, госпогранслужбе». По его мнению, достоверная информация о проживании Клюева и Шария позволит ЦИК Украины отменить свое решение.

В тот же день, 3 июля, стало известно, что бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий, а также экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин были зарегистрированы незаконно.

«По Шарию судом было установлено, что Шарий получил в Республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 года, по сообщению рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, международный розыск Шария был прекращен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды», — написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем фейсбуке. В этом же посте она указала на незаконность регистрации других кандидатов.

В итоге ЦИК Украины смогла отменить регистрацию кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах.

«Поздравляю! Победа! ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария! После моего утреннего публичного обращения в правоохранительные органы они предоставили документы, которые позволили ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария», — написал спикер Рады в фейсбуке.