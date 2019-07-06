«Убиваем без надобности»: 10 лет назад умер Роберт Макнамара

«Война настолько сложна, что она находится вне пределов человеческого разума... Наше понимание неадекватно. Мы убиваем людей без надобности», — писал Роберт Макнамара много лет спустя после того, как оставил пост министра обороны США.

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Выпускник Гарвардской школы бизнеса, Макнамара долгое время был президентом компании «Форд», которая под его управлением развивалась весьма успешно. Амбициозный управленец привлек внимание президента США Джона Кеннеди, который хотел предложить ему пост руководителя минфина. Но Макнамара, в молодости активно интересовавшийся военными вопросами, принял предложение только тогда, когда Кеннеди предложил ему пост главы военного ведомства.

Макнамаре были близки многие взгляды Кеннеди, который стремился к созданию отлаженной военной машины, способной противостоять СССР, однако отвергал концепцию «первого удара». По мнению Макнамары именно «гарантированное взаимное уничтожение» было «основой сдерживания».

Через год пребывания на посту руководителя Пентагона Макнамара столкнулся с одним из самых значительных мировых кризисов, который чуть не поставил США и СССР на грань ядерного конфликта. Тогда в ответ на появление ядерных ракет США в Турции СССР разместил на Кубе ракеты средней дальности.

Разъяренный Кеннеди в ответ ввел морскую блокаду Кубы, а часть американских военных предлагало американскому президенту уничтожить ракеты с воздуха или же начать полномасштабную операцию против Кубы. Однако было принято решение ограничиться блокадой, чтобы воспрепятствовать советским кораблям подойти к острову.

В том, что именно блокада поможет преодолеть кризис и вынудить СССР пойти на переговоры, президента США убедил Макнамара. Кеннеди ценил последнего больше, чем многих министров и советовался с ним по многим вопросам международной политики. Сам Макнамара сохранял удивительное самообладание, хотя признавался, что ему пришлось тяжело после новостей о кризисе. «Это была изумительно прекрасная ночь, как осенние ночи в Вашингтоне. Я вышел из президентского Овального кабинета и, выйдя, подумал, что никогда не доживу до следующей субботней ночи», — говорил он впоследствии.

Благодаря стремлению СССР и США пойти на компромисс, Карибский кризис был благополучно урегулирован, однако Макнамару на посту главы оборонного ведомства ждали другие тяжелые испытания. Военные действия во Вьетнаме, где США поддерживали антикоммунистическое правительство, при нем резко активизировались.

В 1965 году США начали массированные бомбардировки этой страны. Параллельно Макнамара увеличивал количество американских войск, считая, что небольшие силы партизан-коммунистов можно будет подавить только с помощью превосходящей военной силы. К июню 1968 года контингент США во Вьетнаме уже составлял 535 тыс. человек. При этом качество призывников иногда оставляло желать лучшего.

Учитывая массовое уклонение, в армию часто попадали малообразованные солдаты, которых критики министра называли «дебилами Макнамары».

Тактика подавления ограниченных групп партизан превосходящей силой США оказалась ошибочной — в Пентагоне недооценили стойкость вьетнамцев и их способность к длительному сопротивлению: «Его имя всегда будет связано с Вьетнамом. Как президент «Форда», он считал, что «если вы не можете измерить это, вы не можете управлять этим», поэтому он управлял войной во Вьетнаме, измеряя количество врагов, убитых в бою. Но Хо Ши Мин был подготовлен понести больше жертв, чем американцы…» — говорит «Газете.Ru» руководитель американского портала Global Security Org Джон Пайк.

В свою очередь, аналитик вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Мэтью Берроуз отмечает, что Макнамара «мог бы стать героем, если бы понял, что войну во Вьетнаме не выиграть, и попытался бы прекратить участие в ней США». Однако, продолжает Берроуз, политик «пришел к этому осознанию только спустя годы». «В некотором смысле весь его системный анализ и погружение в цифры не позволяли ему увидеть невозможность противодействия националистическому движению», — говорит политолог в беседе с «Газета.Ru».

Для многих в США Макнамара по-прежнему, остается «архитектором вьетнамской войны». Сам он впоследствии не снимал с себя вины за происходившее во Вьетнаме, однако считал, что действовал соответственно условиям времени.

«Мы ошибались, мы жестоко ошибались и мы обязаны объяснить, почему это произошло будущим поколениям», — говорил он в одном из интервью.

Однако, он считал, что выполняя решения администрации Кеннеди, а затем и сменившего его Линдона Джонсона, он действовал в соответствии с «принципами и традициями» американской нации.

В феврале 1968 года Макнамара ушел в отставку со своего поста, став главой Всемирного банка. Война во Вьетнаме продолжится еще долгие годы, но Макнамара, став руководителем Всемирного Банка, не будет высказываться о ней, а полностью займется финансовыми проектами. При нем будет принят ряд социальных мер в развивающихся странах, направленных на поддержку здравоохранения и образования.

После ухода с поста главы Всемирного Банка Макнамара начал активно заниматься общественной деятельностью участвуя в международном Пагуошском движении ученых, цель которого – предотвращение угрозы ядерной войны нераспространение ядерного оружия и контроль над вооружениями. С 1982 по 2004 год Макнамара принял участие в 24 конференциях этой организации, поддерживая контакты с российскими учеными и государственными деятелями.

Макнамара активно интересовался Россией. В 1997 году он стал одним из подписантов письма против расширения НАТО, направленного несколькими отставными политиками президенту Биллу Клинтону. Авторы мотивировали свои заявления тем, что современная Россия не враг Западу.

Весной 2001 года Макнамара вместе с американским историком Джеймсом Блайтом написали статью о том, что США не стоит «задирать нос» перед Китаем и Россией, а надо попытаться вовлечь эти страны в диалог, который бы принес взаимную пользу и США, и этим государствам.

Летом 2004 года автор настоящей статьи встретил Макнамару в вашингтонском кинотеатре, куда тот пришел посмотреть документальный фильм режиссера Майкла Мура «Фаренгейт 911». «Этот фильм производит сногсшибательное воздействие. Надо, чтобы больше людей его посмотрели», — сказал он.

Известно, что фильм был посвящен не только атаке террористов на Нью-Йорк и Вашингтон, но и ошибочных, а порой и провальных действиях администрации президента Джорджа Буша-младшего. Как человек, который понимал, как работает правительство, Макнамара хорошо осознавал к чему приводят ошибки властей предержащих.