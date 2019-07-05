Грозит до 20 лет: за что арестован помощник полпреда президента

В Москве Лефортовский суд постановил на два месяца — до 4 сентября — арестовать помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Его подозревают в госизмене, передает РИА «Новости».

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Решение об аресте принял судья в связи с ходатайством следователя ФСБ.

Отметим, что статья 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

Задержание Воробьева произошло 4 июля, однако известно об этом стало на следующий день. При этом в заявлении силовиков не уточняется должность Воробьева и обстоятельства преступления, которое он якобы совершил.

Тем не менее есть основания полагать, что речь идет о передаче секретов или шпионаже в пользу иностранного государства. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента России, должность помощника полпреда предполагает наличие доступа к секретным сведениям, в частности, к государственной тайне.

Свою должность арестованный назвал уже на суде, куда его привезли в маске. После того, как Воробьев попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления, заседание для слушателей и журналистов было закрыто. Подробности этого уголовного дела не сообщаются.

В то же время сторона защиты помощника полпреда президента на Урале заявила о том, что собирается обжаловать его заключение под стражу.

«Считаю постановление суда незаконным и необоснованным. Мы обжалуем его», — сказал журналистам после заседания адвокат Воробьева Алексей Альянов.

Известно, что арестованному Александру Воробьеву 39 лет. С помощником президента России Николаем Цукановым он работает с 2005 года, когда тот был мэром города Гусева Калининградской области. Воробьев в свои 25 лет тогда возглавлял правовое управление города. Как отметил источник принадлежащего Григорию Березкину РБК, близкий к полпредству УФО, арестованный фактически являлся одним из самых доверенных людей Цуканова.

Это же подтвердил изданию и член калининградской общественной палаты, экс-депутат облдумы Соломон Гинзбург, который знаком с подозреваемым. «Воробьев входил в ближний круг Цуканова, Он помогал ему по служебным и личным вопросам, взаимодействовал с правоохранительными органами», — сказал собеседник СМИ.

В то время, как Цуканов возглавлял Калининградскую область, Воробьев представлял его в судах. Затем, в 2015 году, он, как передает издание, возглавил Агентство по имуществу по Калининградской области.

На этом сотрудничество Цуканова и Воробьева не закончилось. Далее по мере того, как сменялись должности Николая Цуканова, менялись и обязанности самого Александра Воробьева. Сначала он отвечал за документооборот в полпредстве Северо-Западного федерального округа, затем стал федеральным инспектором по Карелии. Впоследствии, когда в 2018 году Цуканов занял пост помощника президента, Воробьев был назначен главой его аппарата. Далее, с июля 2018 года, он отвечал за связь УФО и федеральных органов власти, рассказал собеседник издания, близкий к полпредству.

Согласно информации, размещенной на сайте УФО, Воробьев является действительным государственным советником РФ 3-го класса.

Тот факт, что он работал в Москве и курировал представительство уральского полпреда, подтвердил в разговоре с РИА «Новости» замполпреда Борис Кириллов.

«Он курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве. И живет он в Москве, в Екатеринбурге бывает не очень часто», — рассказал он, отметив, что был в шоке, когда узнал о случившемся. Ранее, сказал Кириллов, он с таким не сталкивался.

Кроме того, как передает агентство, арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда президента РФ в УФО обучался в Варшаве.

«Воробьев… в 1999 году окончил Гусевский сельскохозяйственный техникум по специальности «правоведение»; в 2004 году — Московский психолого-социальный институт по специальности «юриспруденция»; в 2005 году — National School of Public Administration (Warsaw) по специальности государственное управление», — говорится на сайте резерва управленческих кадров правительства Калининградской области.