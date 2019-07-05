Разлад в команде Зеленского: силовики против чиновников

Меньше чем через два месяца после инаугурации президента Украины в его команде назрел конфликт, сообщила «Украинская правда». По информации издания, разногласия возникли между первым замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым и окружением руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Как рассказали источники из офиса и одного из силовых ведомств украинскому СМИ, Баканов назначает своих заместителей без согласования с администрацией главы Украины Владимира Зеленского. Издание отмечает, что это первый крупный конфликт, который возник в аппарате нового руководителя страны.

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Кроме того, недовольство со стороны президентской администрации вызывает и то, что Баканов окружил себя консультантами, которые «советуют ему людей на должности». Так, в его окружении присутствуют главный военный прокурор Анатолий Матиос и замгенпрокурора Николай Банчук, которые, считают в АП, и советуют кандидатуры на различности должности в СБУ.

Вторым камнем преткновения послужило намерение Баканова сохранить управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которое хотели упразднить в администрации главы государства, пишет «Украинская правда».

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова замглавы СБУ 22 мая. Это было одним из первых кадровых решений нового главы государства. Баканов является другом детства Зеленского. Они учились в одной школе и жили на одной улице. Баканов, помимо всего прочего, много лет управлял юридической службой студии «Квартала 95», одним из основателей которой является Зеленский. Кроме того, он руководил партией «Слуга народа» во время предвыборной кампании Зеленского, возглавляя штаб нынешнего президента.

Однако не все считают назначение Ивана Баканова легитимным. Так, депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Олег Ляшко уверен в обратном. 5 июня он потребовал провести прокурорскую проверку.

«Я требую от генеральной прокуратуры и правоохранительных органов провести проверку результатов и обстоятельств назначения Баканова на должность первого замглавы службы безопасности Украины. Проверить, не подделка ли его документы, не завербован ли он спецслужбами», — сказал он в кулуарах парламента, трансляцию вел телеканал «112. Украина».

Ляшко утверждает, что соратник Зеленского не стал проходить медкомиссию, а также не сдавал декларацию о доходах и не проходил «детектор лжи как сотрудник спецслужбы, чтобы иметь право для получения военного звания».

«Он незаконно получил звание лейтенанта для того, чтобы возглавить эту спецслужбу», — подчеркнул парламентарий.

Неоднозначную реакцию общественности вызвало и назначение Андрея Богдана на должность главы администрации украинского лидера. Ранее он был юристом украинского олигарха Игоря Коломойского, в связи с чем Богдана считают посредником между президентом страны и бизнесменом.

Как отмечает издание «Страна.ua», Владимир Зеленский предлагал на этот пост Ивана Баканова и Сергея Шефира — давних соратников и друзей Зеленского. Однако, по информации источников украинского СМИ, Коломойский настаивал на кандидатуре Богдана.

В то же время кандидатура Богдана вызывала вопросы и по другой причине. Бывший юрист украинского предпринимателя работал с 2010 года заместителем министра кабинета министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Позднее эта должность была упразднена, но с 2013 года его назначили уполномоченным кабмина в сфере антикоррупционной политики. Таким образом, этот факт из его биографии не позволяет ему, согласно закону «Об очистке власти», занимать какую-либо должность в правительстве страны до 2024 года, так как он работал в то время, когда пост президента занимал Виктор Янукович.

Однако Андрей Богдан утверждает, что, согласно закону о госслужбе, он как руководитель администрации президента формально выведен из списка госслужащих.

«Если я и имею право занимать какую-то должность на территории Украины, то это либо главы администрации президента, либо заместителя. Поэтому здесь нет никакого нарушения», — считает он.

Однако в парламенте Украины придерживаются другого мнения. Так, Олег Ляшко ранее требовал отменить это назначение, которое, как утверждает депутат, было сделано «вопреки закону о люстрации».