Госизмена на Урале: арестован помощник полпреда президента

Арестованный в Москве по делу о госизмене Александр Воробьев заключен под стражу до 4 сентября, передает РИА «Новости».

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В целях сохранения тайны следствия судебное заседание, кроме самого его начала, проходило в закрытом режиме.

Согласно Уголовному кодексу РФ, за государственную измену предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тыс. рублей.

В чем конкретно обвиняют Воробьева, неизвестно, однако есть основания полагать, что речь идет о передаче секретов или шпионаже в пользу иностранного государства.

Сам Воробьев в суде рассказал, что является помощником полпреда президента России в Уральском Федеральном округе — эту должность с 2018 года занимает Николай Цуканов. До этого Цуканов был губернатором Калининградской области. В то время Воробьев, по данным СМИ, представлял интересы губернатора в органах власти, а до этого руководил областным агентством по имуществу.

По данным с сайта полномочного представителя УФО, в 2006 — 2008 годах Воробьев занимал должности в органах местного самоуправления, а с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

Судебные дела по статье «Госизмена» в последнее время не редкость. Так, в апреле Московский окружной суд приговорил к шести годам колонии строгого режима Дмитрия Докучаева, который являлся фигурантом другого расследования — в отношении экс-сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Последнего приговорили к семи годам колонии по факту передачи секретных сведений Вашингтону. По этому же делу проходил глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

В ноябре Лефортовский районный суд Москвы постановил поместить под стражу российского военного эксперта Владимира Неелова, подозреваемого в госизмене. Известно, что речь идет о военном эксперте «Центра стратегической конъюнктуры», известном своими комментариями о деятельности частных военных компаний. Ему инкриминируется совершение преступления по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

«Центр стратегической конъюнктуры» — созданная в октябре 2012 года исследовательская организация, занимающаяся вопросами международной безопасности, строительства вооруженных сил, оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.

В сентябре 2018 года Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании — подрядчика объектов Роскосмоса ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (статья 159 ч. 4 УК). «Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», — заявил на заседании следователь.

В СМИ отмечалось, что Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей».

Среди контрактов «Инженерных систем» — реконструкция и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний (космодром Байконур), работы по реконструкции и техническому перевооружению механического цеха филиала ЦЭНКИ — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ), которое среди прочего обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения, а также реконструкция административных зданий ФГУП «Центр «Звездный» «Роскосмоса».

Выступая в марте 2019 года на коллегии ФСБ, президент России Владимир Путин отметил, в 2018 году органы контрразведки действовали «результативно и наступательно». Он отметил, что за прошлый год в России была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. В 2017 году в России удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, а в 2016 году — 53 кадровых разведчиков и 386 агентов. То есть за год количество разоблаченных в России кадровых сотрудников иностранных разведок увеличилось почти в полтора раза, а за два года — в 2,5 раза.