В письме, текст которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru», единороссы не выбирают выражений.

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Попытки дискредитации, о которых шла речь выше, названы безответственными и откровенно хамскими.

Представители «Единой России» заявляют, что ЛДПР безсновательно обвиняет исполнительную власть города в попытках помешать кандидату от партии Жириновского принимать участие в избирательной кампании.

При этом единороссы напоминают: зная, что «столь маленькая и политически незначительная в Петербурге партия как ЛДПР не сможет самостоятельно собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов», 113 депутатов от ЕР отдали свои подписи в поддержку кандидата от ЛДПР Олега Капитонова.

«Это был жест доброй воли», — говорят единороссы, потребовавшие от Жириновского извинений за его «истеричные письма», где он, как сказано в обращении партийцев, позволяет себе жонглировать священными для каждого ленинградца и петербуржца понятиями.

Всего под документом значатся подписей 38 человек, в том числе Валерия Беленкова (ГМО Стрельна), Виктора Байдалакова (ГМО Озеро Долгое), Александра Волкова (ГМО Автово), Татьяны Данилюк (ГМО Ульянка) и многих других.

«Газете.Ru» удалось поздно вечером в четверг связаться с одним из подписантов — Сергеем Завалиным из ГМО Нарвский округ.

«Политик такого уровня, представляющий парламентскую партию, должен соблюдать какие-то этические нормы, — заявил Завалин. — Владимир Вольфович – опытный политик, но в этой ситуации он перешел границы возможного, если говорить о ряде его высказываний».

В целом же, по мнению Завалина, предпринятая Жириновским попытка дискредитировать исполнительную власть провалилась.

«Кроме того, такое поведение лидера ЛДПР также дискредитирует и саму партию. Не нужно скатываться в крайние ситуации и переходить на оскорбления. Ругани и так хватает, необходима консолидация», — заметил он.

«Выборы главы города – дело непростое. У нас в демократической стране, конечно, равные возможности для всех выбирать и быть выбранным. Кроме того, для выборов важно самое наличие состязательности. Олег Капитанов в бытность работы в Законодательном собрании зарекомендовал себя современным молодым политиком, креативным. Не знаю, почему такая реакция последовала со стороны ЛДПР. Жириновский должен быть рад, что члена его партии выдвинули на такую должность, при этом учитывали не политическую принадлежность, а именно профессиональные качества Капитанова», — заметил единоросс.

«Все же мысли о том, что вся ситуация по Капитогнову была смоделирована заранее – не имеют ничего общего с реальностью», — уверен Завалин.

«А что касается предложения врио губернатора Беглова Капитанову, то это не слабость, а как раз следование принципу вовлечения молодежи в управленческие кадры. Это сильный ход Беглова. Капитанова не предлагают отодвинуть или нейтрализовать, а наоборот выдвигают «на линию огня», — говорит единоросс.

В конце июня пуководитель регионального отделения партии ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов, назначенный чуть ранее председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, заявил, что приостанавливает членство в партии.

«Думаю, он взвесил свои шансы на выборах главы города сейчас и решил строить свою карьеру через правительство города», — так прокомментировал тогда ход мыслей Капитанова руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

Да и в целом экспертное сообщество не нашло логики в отповодях Жириновского по этому поводу.

Так, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил, что возникла ситуация, когда конструктивные интересы вступают в конфликт с борьбой за политическое влияние и капитализацию партийного бренда»

«То есть: есть толковый депутат Закса с толковой программой. И Беглов, понимая это, договаривается с ним: давайте вы будете реализовывать свои предложения в исполнительной власти. Замечательно – с точки зрения интересов граждан, — говорит Потуремский. — Вместо бессодержательной неконструктивной борьбы – ведь кандидату от ЛДПР не хватит политического веса тягаться с Бегловым – находится оптимальное решение, устраивающее все стороны».

«Но вот федеральный партийный центр ЛДПР, который как бы говорит: смотрите, какие мы серьезные конкуренты. Поэтому заявление ЛДПР – не более, чем попытка зафиксировать свою значимость, а конструктивного в их поведении нет ничего», — резюмировал эксперт.