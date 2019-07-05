Баллы для регионов: «единороссы» померяются рейтингами

В «Единой России» хотят ввести KPI (ключевые показатели эффективности) для региональных отделений — их обсудят в ходе партийной конференции уже в пятницу, 5 июля, рассказали «Газете.Ru» сразу четыре источника в партии. При этом собеседник в руководстве организации отметил, что основные параметры будущей оценки уже известны.

Критериев всего три: текущий электоральный рейтинг (скорее всего, он будет сравниваться со средним по стране), динамика рейтинга по сравнению с предыдущими показателями и, собственно, результат.

Замеры будут проводить раз в квартал, а итоги подводиться два раза в год. На конференции планируется назвать регионы с лучшими показателями.

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Те, у кого дела обстоят не лучшим образом, по словам источника, «получат конверт», в котором обратят внимание на их показатели. При этом «вес» каждого из KPI будет варьироваться в зависимости от текущей ситуации. Например, если голосование в регионе были только что, то их результат может определять 70% общей оценки. А вот в случае, если региональное отделение не проходит в сентябре через глобальную кампанию, то вес этой оценки будет составлять только 20%.

Собеседник «Газеты.Ru» напомнил, что в течение года в регионах проходят различные муниципальные выборы и их нельзя не учитывать. Однако придавать им такое же значение, как масштабным региональным кампаниям, неправильно.

На данном этапе все оценки даются в тестовом режиме. Первая масштабная оценка пройдет после региональных выборов. При этом результаты до пенсионной реформы учитываться не будут, так как тогда была другая обстановка.

Хороший KPI повлечет за собой поощрения, плохой же, в первую очередь, станет сигналом региональному секретарю. По худшим ситуациям могут приниматься решения и на федеральном уровне. При этом источники отказались называть регионы с самой низкой оценкой на данный момент. Впрочем, по сведениям «Газеты.Ru», сложное положение у партии власти сейчас на Дальнем Востоке, в частности, в Хабаровском крае.

Кроме того, единороссы хотят обсудить и реформу главного управляющего органа. Предполагается, что сам генсовет будет поделен на несколько рабочих групп: по выявлению и продвижению лучших партийных кадров, по повышению эффективности депутатского корпуса, по поддержке волонтерских и благотворительных проектов, по организации общественного обсуждения решений партии, по содействию самореализации молодежи, по оказанию помощи в реализации проектов НКО, по повышению открытости партии и информированности о ее деятельности.

Ежегодная ротация в нем будет проходить по эффективности этих групп.

Кроме того, предполагается, что в будущем 50% генсовета будет составлять партактив, а 50% — известные эксперты, медийные и общественные лица.

Собеседник «Газеты.Ru» предполагает, что рекрутировать их будут из общественных организаций, с которыми у партии власти есть договор, а также из совета сторонников партии.

На прошлых региональных выборах, которые стали первыми после пересмотра параметров пенсионной системы, показатели «Единой России» были далеки от идеальных. Например, на выборах в Иркутское заксобрание в 2018 году в округах ЕР взяла восемь мандатов, а КПРФ — девять.

В этом году ряд губернаторов даже предпочли идти на выборы в качестве самовыдвиженцев, а не от «Единой России». Источники «Газеты.Ru» в Кремле объясняли это тем, что в ряде регионов партия власти имеет слишком большой антирейтинг.

А в Москве вообще все кандидаты от власти на выборах в Мосгордуму решили пойти не от ЕР. Партия стремится вернуть потерянные позиции. Также «Газета.Ru» писала, что одним из самых сложных регионов для единороссов станет Хабаровский край (там одновременно избирается региональный закс и гордума Хабаровска). Единороссы даже решили выдвинуть в качестве кандидата на довыборы в Госдуму в регионе известную певицу Вику Цыганову.

Кроме того, как ранее писала «Газета.Ru», в Кремле ситуацию в обществе оценивают как депрессивную. Разговоры также идут об эффекте «черных очков» (имеется в виду, что люди воспринимают будущее негативно).

Сама ЕР упомянула эффект «черных очков» в своих методичках для регионов, которые были опубликованы одним из телеграм-каналов.

Директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что введение официальных KPI внутри «Единой России» было прогнозируемо, потому что управление по количественно измеряемым KPI — это базовый подход внутриполитического блока администрации президента.

В целом, политолог считает, что сочетание электоральных рейтингов и результатов выборов оправданно. Тем более, это может помочь в отделении оценки деятельности губернаторов от партии.

«Однако этот процесс долгий, далеко не все губернаторы-«аллергены» покинули свои должности, и в целом инерционное восприятие «Единой России» как «партии бюрократии» еще долго будет предопределять ее рейтинги на местах (тем более в ней, как правило, состоят большинство муниципальных глав, депутатов и вице-губернаторов)»,

— комментирует Пожалов.

В пример он приводит ситуацию в ульяновском отделении «ЕР». На выборах в заксобрание области против партии сработала фигура непопулярного губернатора Сергея Морозова, который и сейчас находится в той же должности.

«Очевидно, сейчас падает и так невысокий рейтинг у архангельской ЕР, где усиливаются протесты против непопулярного губернатора. А на уровне городов и районов результаты «Единой России» на выборах нередко становятся заложниками конфликтов внутри местных элит», — рассказывает Пожалов. Кроме того, на рейтинги партии в регионах влияют и федеральные инициативы.

Также Пожалову не очень понятно, почему в случае «Единой России» речь идет только о показателях, связанных с электоральными рейтингами и выборами. Недавно было заявлено, что единороссы взяли курс на партию «сервисного» типа. Тогда уж, по мнению политолога, логично учитывать количество решенных партией адресных проблем и запросов граждан, количество жителей, получивших от партии и подтвердивших «проактивную» помощь в защите своих прав в период между выборами. Политолог отмечает, что это важные задачи по формированию и удержанию своей базы сторонников к будущим выборам, но они необязательно влекут автоматический рост рейтинга партии.

«Сравнение электорального рейтинга партии в регионе со средним по стране — самый сомнительный критерий, который вызовет непонимание у региональных отделений.

Я бы от него отказался и ориентировался только на динамику рейтинга. Есть регионы, традиционно проблемные для ЕР (Дальний Восток, северные территории) или не доверяющие «Единой России», несмотря на высокие рейтинги власти (Москва)», — объясняет Пожалов.

Напомним, ранее «Газета.Ru» писала о том, что на федеральном уровне также обсуждают возможность изменить пропорцию на выборах в Госдуму в пользу большего числа одномандатников.