Хватит кормить ПАСЕ: Киев решился на демарш

Киев не хочет, чтобы представители Парламентской ассамблеи Совета Европы наблюдали за выборами в Верховную раду, которые пройдут на Украине 21 июля. Соответствующе письмо 3 июля было направлено в ПАСЕ.

«Мы получили письмо», — отделался коротким комментарием собеседник РИА «Новости» в структурах ПАСЕ. Никаких деталей, связанных с документом, источник уточнять не стал.

О том, что такое решение со стороны Киева готовится, стало понятно еще 1 июля, когда комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал отозвать приглашение ПАСЕ для работы в качестве наблюдателей на выборах. Это решение стало реакцией Киева на восстановление полномочий российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ЕС.

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Тогда же появилась рекомендация того же комитета приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ — по крайней мере до тех пор, пока Россия не выполнит ряд условий, выдвигаемых украинской стороной.

Вместе с тем дальнейшая судьба работы украинцев в рамках ПАСЕ должна быть обсуждена с президентом Украины Владимиром Зеленским, считают в комитете Рады.

26 июня ПАСЕ приняла резолюция, в которой права российской делегации были подтверждены в полном объеме и без санкций. В пользу соответствующего решения высказались 116 участников заседания, против — 62, 15 — воздержались.

Решение ассамблеи вызвало достаточно болезненную реакцию со стороны украинской делегации: они покинули заседание и решили не участвовать в сессии организации. Экс-президент Украины Петр Порошенко пошел еще дальше: он назвал решение ПАСЕ шагом к признанию российской юрисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционного давления» на Москву.

Несмотря на попытки украинской стороны заявить, что возвращение России к работе в ПАСЕ является реваншистским шагом, для самой Москвы это решение не приносит тех дивидендов, которые пытаются увидеть в Киеве. Парламентская ассамблея не говорит о пересмотре своих позиций по Крыму, а также по украинскому кризису, связанному с войной в Донбассе.

Кстати, как отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский,

не все в украинской элите поддержали демарш украинских депутатов в ПАСЕ. Он отметил, что лидер партии «Слуга народа», высказывался на тему «неадекватности позиции украинской делегации в ПАСЕ».

«Внутри Украины уже есть настроения, что они не поддерживают эту линию», — говорит Погребинский «Газете.Ru».

И, тем не менее, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что отменил приглашение наблюдателей от ПАСЕ.

В самом ПАСЕ лишь выразили сожаление решением Киева. «Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ПАСЕ.

При этом глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Украина, несмотря на это, не должна окончательно рвать отношения с ПАСЕ.

«Мы должны временно приостановить свое участие в ПАСЕ и посмотреть, что будет дальше. Мы не должны звать их наблюдать за нашими выборами. Кто эти люди, которые будут учить нас демократии, как лучше делать? <…> В ближайшие дни утвердим наш алгоритм действий. Но это не значит, что мы должны навсегда покинуть ПАСЕ», — сказал Климкин в интервью изданию Liga.net.

В то же время, есть еще один нюанс: организацией работы наблюдателей на выборах на Украине должна заниматься Центральная избирательная комиссия, а не Рада, в потому решение парламентариев не может восприниматься как легитимное, считает директор украинской общественной организации «Публичный аудит» максим Гольдарб.

«Бумажка «недоспикера» (очевидно, такое определение использовано автором из-за того, что нынешний состав Рады функционирует последние недели. — «Газета.Ru») об отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы абсолютно незаконна, — написал эксперт в фейсбуке. — Вопросы приглашения/неприглашения и участия/неучастия иностранных наблюдателей — исключительная компетенция ЦИК».

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, в прошлом участвовавший в работе ПАСЕ, отмечает, что подобная реакция уходящего парламента — часть «электоральной борьбы, которая продиктована ненавистью к России».

По мнению Олейника, отношение к такой серьезной международной площадке, как ПАСЕ, «вредит интересам Украины», и в то же время президент Владимир Зеленский на эту ситуацию сейчас повлиять никак не может.

В целом же, недопуск наблюдателей на внутренние выборы, похоже, становится для Киева распространенным инструментом влияния не внешнеполитические коммуникации. Так, на выборах президента Украины весной 2019 года отсутствовали наблюдатели от России, поскольку Киев отказал им в аккредитации. Позже российская сторона, правда, и сама отказалась направлять своих наблюдателей на Украину из опасений за безопасность своей делегации.