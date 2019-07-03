«Нет повода отменять санкции»: Европарламент избрал спикера

Бывший журналист Давид-Мария Сассоли победил на выборах председателя Европейского парламента. Как отмечает «Радио Свободы», новый спикер был избран во втором туре, опередив троих конкурентов. Он получил 345 голосов — меньше половины от всех депутатов ЕС.

Сассоли сменит на этом посту также представителя Италии Антонио Таяни.

Срок пребывания председателя Европарламента в должности составляет 2,6 месяца. Оба итальянца — разные по своим политическим взглядам. Таяни — правый политик и бывший соратник экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Сассоли — социал-демократ и сторонник левых идеалов.

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Избранный глава Европарламента уже успел рассказать о дальнейшей санкционной политике Евросоюза по отношению к России.

По словам Сассоли, в настоящее время он не видит никаких поводов для отмены санкций против Москвы.

«Мне кажется, нет предложений по пересмотру уже принятых решений», — цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, новый глава ЕП отметил, что все решения были выполнены в соответствии с демократическими процедурами. Глава парламента подчеркнул, что никаких изменений в отношении антироссийских санкций нет, «ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП».

Недавно ЕС в очередной раз продлил санкции против России до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС приняли это решение единогласно.

63-летний Сассоли был избран большинством голосов после двух туров голосования. Новый глава парламента пришел в журналистику в 1992 году новостником, а впоследствии стал одним из ведущих журналистов страны и автором собственных политических программ. В конце 2000-х годов он оставил журналистику и, став кандидатом от левой Демократической партии, был избран в парламент ЕС.

С 2009 по 2014 годы он работал в итальянском парламенте, возглавляя фракцию Демократической партии. В 2014 году Сассоли стал вице-президентом Европарламента.

Сассоли известен критикой радикальной глобализации, которая, по его мнению, ведет к обнищанию людей.

«Глобализация без правил ведет к маргинализации, бедности и нищете, а также к экологическим катастрофам. Большая проблема, с которой Европа продолжает сталкиваться, состоит в том, чтобы дать миру правила и ценности. Рыночные правила, которые не защищают права человека, свободу и демократию, заботятся лишь об экономике, позволяют победить сильным, и это не то, чего мы хотим. Итак, проблема заключается в следующем: христианские ценности, которые сегодня лежат в основе европейской идентичности, должны обеспечить ключевые элементы для решения этой великой глобальной проблемы», — говорил он в 2017 году.

Европейский парламент не обладает правом законодательной инициативы, однако голосует за важные для ЕС законы по бюджету, субсидиям для сельского хозяйства, выбирает руководство ЕС. В ведении Европарламента также — вопросы торговой и монетарной политики стран зоны евро.

Все эти вопросы имеют большое значение для националистов, которые считают, что бюрократия в Брюсселе лишает их страны суверенитета в собственных делах.

Новому спикеру придется нелегко — по итогам выборов в Европарламент националистические и популистские партии существенно увеличили свое представительство. Правые силы точно не будут игнорировать свое право голоса при решении всех важных вопросов в Евросоюзе.

Как отмечал в своей статье для «Газеты.Ru» аналитик «Минченко-Консалтинг» Кирилл Петров, из-за недовольства «брюссельской евробюрократией» системным партиям «все сложнее держать оборону», хотя радикального поворота не будет.

«Показав худший результат с начала прямых выборов в общеевропейский парламент, правоцентристы и левоцентристы по-прежнему формируют две крупнейшие фракции нового Европарламента. У популистов есть сильная эмоция и порыв, но работающих институциональных альтернатив предложить никто из них не в состоянии. А на эксперименты на себе готовы только самые отчаянные, поэтому чудес не будет. Новый Европарламент продолжит поддержку предыдущего курса», — считает эксперт.