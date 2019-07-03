Майданчик: в Киеве митингуют против блогера

Митинг проходит на площади Независимости (укр. майдане Незалежности) в центре Киева. Демонстранты выступают против регистрации Центральной избирательной комиссией кандидатами в народные депутаты Верховной рады блогера Анатолия Шария и экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.

«Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! Наша команда присоединяется к акции», — поддержал в своем телеграм-канале протест экс-президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает ФАН, на майдан вышли также несколько депутатов Рады, в дискуссию с которыми вступили протестующие. Они потребовали отменить решение ЦИК о регистрации Клюева и Шария, угрожая в противном случае начать акции протеста возле здания Центризбиркома.

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Многие протестующие держали в руках таблички и баннеры с такими слоганами, как «Сепаратистам не место в Раде» и «Судьи сядут». Сообщается также, что протестующие избили журналиста издания «Страна.ua», попавшегося им под горячую руку.

Ранее украинский ЦИК отказал Анатолию Шарию в регистрации на выборы в парламент. В комиссии заявили, что документы и имеющиеся в наличии материалы не подтверждают пребывание блогера на территории Украины на протяжении последних пяти лет.

«За» данное решение проголосовали 14 членов комиссии, еще два человека воздержались. Впоследствии по решению Верховного суда ЦИК был вынужден зарегистрировать Шария и Клюева.

Блогер Шарий, известный критик экс-президента Петра Порошенко, был объявлен во всеукраинский розыск и заочно арестован в 2012 году. При этом суд отменил заочный арест блогера только в апреле текущего года.

В начале июня Шарий объявил, что может создать политическую партию и поучаствовать в выборах в Раду. Блогер отметил, что не перестает думать об этом.

«Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь», — отметил Шарий. Он добавил, что у него есть все необходимое для создания партии, в частности, своя голова и интересная команда.

Ранее ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам в депутаты Верховной рады от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Рух новых сил». Комиссия постановила, что внеочередной съезд партии и утверждение партийного списка прошли с нарушением требований устава политической силы. Сам политик возмутился решением «назначенной Порошенко» Центральной избирательной комиссии.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк, руководство которого контролирует [бывший президент Украины Петр] Порошенко, а сейчас нас снимает назначенная им же [ЦИК]», — заявил экс-президент Грузии.

За день до этого Печерский районный суд Киева позволил Михаилу Саакашвили зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Верховной рады.

«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», — говорится в решении райсуда. Стоит отметить, что Саакашвили в указанный период более года находился за границей — в Польше и Нидерландах.

«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!» — объявил тогда политик.

Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля. В день своей инаугурации, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. Зеленский не будет принимать участия в избирательной кампании своей партии «Слуга народа». При этом июльские выборы для партии будут первыми за всю ее историю, поскольку официальная регистрация «Слуги народа» состоялась лишь в 2017 году.

Впоследствии конституционный суд Украины в ходе пленарного заседания палаты КСУ признал законным указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. За такое решение отдали голос 11 судей, пятеро проголосовали против.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что его решение о роспуске Верховной рады было верным, передает НСН. При этом глава государства ехидно «поблагодарил» парламентариев за работу. По его словам, все решения Рады направлены на то, чтобы депутаты не отвечали перед судом за незаконное личное обогащение.

«Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — подчеркнул он.