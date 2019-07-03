«В Грузии безопасно»: россиян унизили за георгиевскую ленту

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку. Видеозапись опубликовал в своем твиттере российский журналист Дмитрий Смирнов.

«Главное не забывать, что в Грузии абсолютно безопасно, что это позиция не всего грузинского народа, и что георгиевскую ленту они топчут от избытка гордости», — написал он.

Водитель машины, в которой находилась также, по предварительным данным, его семья, сначала отказывался отдавать ленточку. Грузины заблокировали автомобиль, не давая ему проехать. В итоге россиянин махнул рукой и отдал вызвавший раздражение грузин атрибут дня Победы. В конце записи видно, как один из местных жителей демонстрирует трофей и привязывает георгиевскую ленточку к шнуркам своих кроссовок.

Реклама

Антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч человек, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Протестующие размахивали флагами Грузии, Украины и США и выкрикивали разнообразные антироссийские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело!». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и вернулись в Москву первым же рейсом.

Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин распорядился с 8 июля заморозить авиасообщение с Грузией. Из-за сокращения потока российских туристов Грузия потеряет до $300 млн за грядущие полгода, заявили в грузинском Национальном банке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна работает над тем, чтобы турпоток из России не был сокращен. Грузинская диаспора России попросила президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией. При этом власти Грузии не дают юридических гарантий безопасности россиян, считая, что они уже и так есть.

«Мы уже гарантируем [безопасность туристов]», — заявил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили.

При этом он отметил, что, по статистике, ни одного ЧП с российскими туристами не было. «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите», — добавил замминистра.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свою очередь, дал обещание, что туристы из России будут в безопасности, если поедут в Грузию.

«Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов», — подчеркнул он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между Российской Федерацией и Грузией нет никакого конфликта, и в настоящее время разорвать отношения двух стран изо всех сил пытаются грузинские власти.

«Мы ничего не инициировали. Никакого конфликта между Россией и Грузией нет», — подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что в России не происходит никаких антигрузинских протестов и жители настроены по отношению к грузинам положительно.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН заявил, что причина антироссийских протестов в Грузии — внутренние политические распри.

«Оппозиция в лице сторонников Саакашвили, проигравшая на президентских и парламентских выборах, взяла реванш. Она использовала совершенно глупый и надуманный повод. <...> Кто сел в кресло спикера — всего лишь повод, все это была заранее спланировано оппозицией. То, что началось потом, всех потрясло, особенно злобная русофобия», — заявил он.