«А теперь на украинском»: как Зеленский рассмешил канадцев

Смех вызвало выступление президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Канаду. Сначала Зеленский поприветствовал канадского премьера Джастина Трюдо на английском, после чего заявил, что перейдет на украинский, передает НСН.

«Я бы хотел говорить на языке, который так хорошо понимают в этой стране, что он является почти официальным — это украинский», — заявил Зеленский на английском языке, выступая в Торонто. «Это все. Теперь на украинском», — добавил он и продолжил выступление уже на мове.

Собравшаяся на пресс-конференцию двух лидеров публика встретила это заявление смехом. Кроме того, канадцев насмешило приветствие Зеленского на конференции по Украине. Сначала политики пожали друг другу руки, после чего украинский президент подошел к микрофону и сказал «hello» (англ. «привет»).

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Собравшиеся зрители посмеялись и над этим шагом Зеленского.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, украинка по происхождению, начала выступление на конференции в Торонто, процитировав президента России Владимира Путина об «изжившей себя либеральной идее».

«Вчера был день Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление», — заявила Фриланд во вторник, 2 июля.

Стоит отметить, что слова президента Украины Владимира Зеленского о «почти официальном» украинском языке в Канаде имеют под собой основания — число канадцев украинского происхождения составляло в 2011 году около 276 тыс. человек, а почти миллион канадцев заявил о частично украинском происхождении.

Канада — третья в мире по численности украинского населения страна, после Украины и Российской Федерации. Этническая группа украинцев находится в Канаде на пятом месте по численности.

Большая часть канадских украинцев — порядка 85% — родились на территории Северной Америки. В основном они проживают в центральной и западной частях Канады. Многие украинцы занимали важные государственные посты в канадском правительстве.

Хорошие отношения сложились у Киева и Оттавы уже давно. Предшественник Зеленского на посту президента Украины, Петр Порошенко, в июле 2018 года заявил, что «в мире, вероятно, нет более искреннего друга Украины, чем Канада». Он также пожелал канадцам счастья и процветания.

В декабре 2017 года правительство Канады внесло Украину в список стран, с которыми канадским оружейникам разрешается вести торговые операции, — в частности, поставлять автоматическое огнестрельное оружие, передает ФАН. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что такое решение Оттавы создает опасный прецедент. Этот шаг «втягивает Канаду во внутриукраинский конфликт и нарушает минские договоренности», добавил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что одобрение поставок автоматов на Украину означает, что Канада берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и вооруженных канадскими винтовками.

Европейские политики высказывались против поставок летального оружия киевским властям. Бывший председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что это «крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из сложившегося кризиса».

Россия много раз предостерегала западных партнеров от поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что этот шаг потенциально можно привести к эскалации конфликта и «не будет способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений».

В то же время Канада неоднократно выказывала политическую поддержку Киеву. В частности, глава МИД Канады Христя Фриланд осудила строительство Крымского моста, а также запуск автомобильного движения через Керченский пролив.

В марте 2019 года Оттава ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в результате которого украинские моряки были задержаны за незаконное пересечение российской границы. Персональные санкции были введены против 114 граждан РФ и 15 российских компаний.