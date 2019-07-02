«Срочно рассмотреть»: Зеленский требует отставки Климкина и Луценко

Украинский президент Владимир Зеленский вновь обратился к депутатам Верховной рады с просьбой немедленно рассмотреть отставку генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины со ссылкой на его письмо в парламент от 1 июля. В этом послании он ссылается на соответствующие положения конституции страны.

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Согласно украинскому законодательству, президент страны не может самостоятельно назначать или увольнять членов правительства. Он может только предоставлять депутатам на рассмотрение кандидатуры глав МИД и генпрокурора, которые входят в так называемую президентскую квоту. Так, по сообщениям, на должность министра иностранных дел Зеленский предложил Вадима Пристайко. В настоящее время кандидат является замглавы администрации президента, до этого работал главой представительства Украины в НАТО, а также руководил посольством Украины в Канаде.

Это не первая попытка Зеленского уволить главу МИД и украинского генпрокурора. До этого глава государства пытался это сделать в начале июня.

Тогда заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка отметил, что требование об отставке генпрокурора связано с «юридической позицией». Он обратил внимание на то, что главой ведомства может быть только «человек, который имеет юридическое образование». Кроме того, добавил Рябошапка, у него должен быть и «соответствующий опыт в сфере права», так как он осуществляет процессуальные функции.

Однако у действующего Генпрокурора Украины имеется только инженерное образование, отмечает ТАСС. В связи с этим в мае прошлого года на Украине разразился скандал: депутаты Верховной рады требовали проверить законность его назначения после того, как они внесли соответствующие правки в законодательство.

Тем не менее, после июньского обращения Зеленского к парламентариям, Луценко не был уволен, так как комитет Верховной рады Украины по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не нашел оснований для удовлетворения требования главы государства.

«Генпрокурор увольняется с должности с согласия Верховной рады в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия», — сказал глава комитета, народный депутат Андрей Кожемякин. Он отметил, что выводов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров нет.

О том, что украинского генпрокурора могут уволить только депутаты, говорил и сам Юрий Луценко, отказавшись покидать свой пост.

«Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады», — заявил он в комментарии изданию The Babel.

Луценко считает, что парламентарии не станут голосовать за его увольнение. Он добавил, что в соответствии с законами Украины пятилетний стаж работы в законодательном или правоохранительном органе приравнивается к юридическому образованию, которое необходимо для занимаемой им должности. Луценко напомнил, что четыре года проработал в МВД и пять лет был депутатом.

Что касается министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Зеленский также неоднократно просил парламентариев рассмотреть представление об его увольнении. Кроме того, глава государства призвал премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за возникшего недавно конфликта. Ранее российская сторона направила украинскому внешнеполитическому ведомству ноту с предложением по урегулированию конфликта, связанного с незаконным пересечением госграницы России в Керченском проливе.

Климкин посчитал, что российские власти при помощи предложения продолжить уголовное преследование украинских моряков на территории Украины пытаются заставить Киев признать «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Министр отметил, что Украина не намерена действовать «в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России».

Между тем, президент Украины не знал ни о дипломатической ноте России, ни об ответе украинского МИДа. Это соответственно вызвало его недовольство. «Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать», — обратился Зеленский к Гройсману.

Сам же Климкин считает возникший конфликт между ним и украинским лидером «историей не столько содержательной, сколько эмоциональной».