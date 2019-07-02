Скандальная внезапность: Грузия отзывает посла с Украины

Тбилиси в срочном порядке и без объяснения причин отозвал посла Грузии на Украине Гелу Думбадзе. Имя нового претендента на должность грузинского посла в Киеве не называется.

«Думбадзе — опытный дипломат, его переводят в центральный аппарат МИД Грузии на высокую должность», — заявил официальный представитель грузинского внешнеполитического ведомства Владимир Константинидис.

Отмечается, что Думбадзе назначен на должность посла по особым поручениям. Рассматривается также «конкретная кандидатура» его преемника в Киеве.

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Гела Думбадзе был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии на Украине в 2017 году. Он должен был прослужить на этом посту четыре года.

Как сообщает украинский телеканал NewsOne, МИД Грузии принял решение о ротации Думбадзе после консультаций с самим послом.

«Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате, <...> в сфере, где он имеет большой опыт деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным издания «Грузия.Online», сменить Думбадзе могут два дипломата. Один из них — Григол Катамадзе, ранее уже бывший послом Грузии в Киеве. Второй — бывший грузинский посол в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе.

Отмечается, что грузино-украинские отношения заметно охладели после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уехал из страны и получил гражданство Украины. На родине политик заочно был осужден на 6 и 9 лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями.

Тем не менее, летом 2017 года — впервые после «евромайдана» — президент Украины Петр Порошенко встретился в Тбилиси с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Лидеры двух стран подписали ряд документов о расширении сотрудничества, а в ноябре того же года Украина договорилась с Грузией о паромных поставках товаров в обход территории России.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в 2017 году решением Порошенко, хотя глава государства сам же и позвал грузинского политика в 2015 году на должность губернатора Одесской области. Причиной своего указа стали якобы поддельные документы, которые экс-глава Грузии подал, когда получал паспорт Украины. Впоследствии погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

В январе прошлого года Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трем годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили проходит в Грузии и по другим уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили.

В конце июня 2019 года бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила грузинские власти в недальновидности. Из-за этого, по мнению политика, России и Грузии будет тяжело восстановить хорошие отношения, однако, полагает она, это возможно. Бурджанадзе связала антироссийские протесты с силами, подконтрольными экс-президенту Михаилу Саакашвили, который «действует в интересах американских спецслужб».

«Саакашвили играет не только в свою игру, он действует в интересах американских спецслужб. Этот человек пойдет на все — даже на внутреннюю дестабилизацию», — заявила экс-спикер.

Бурджанадзе добавила, что Тбилиси боится выступить против «антироссийской истерии», чтобы не обидеть покровителей на Западе. По ее мнению, Саакашвили сейчас будет пытаться «выжать максимум» из протеста и перевести грузинскую политику в русло русофобии.

Она подчеркнула, что глава российской делегации Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, в связи с которым начались массовые протесты, «совершенно тут ни при чем».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили при этом, в разгар уличных протестов в центре Тбилиси, обвинил жителей России в «наглости».

«Россияне вообще обнаглели до конца», — заявил Саакашвили. По его словам, об этом якобы свидетельствует происходящее в Грузии.

Массовые антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы Сергея Гаврилова — он, по приглашению грузинской стороны, в начале заседания занял кресло председателя грузинского парламента. На площади у парламента вскоре после этого началась многотысячная антироссийская акция протеста. Кроме того, представители оппозиции вместе с митингующими требовали отставки грузинских министров, а РФ называли агрессором и оккупантом.

Вскоре возмущенные грузины ворвалась в здание парламента. Депутата Гаврилова протестующие облили водой и потребовали «убираться прочь из страны». Российские делегаты под охраной отправились в отель, желая избежать дальнейшей эскалации насилия, и вскоре вылетели в Москву. В дальнейших столкновениях с полицией пострадало более 250 человек, столько же были задержаны.