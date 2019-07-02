«Позиция невежды»: Арьев раскритиковал Зеленского

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обозвал президента Украины Владимира Зеленского «невеждой». Так он прокомментировал конфликт украинского лидера с главой МИД Павлом Климкиным, передает ФАН.

«Мы видим позицию государственника в виде министра, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», — заявил Арьев.

Ранее МИД Украины получил от МИД России ноту по поводу освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Однако украинское ведомство не проинформировало Зеленского и послало ответную ноту без согласования с президентом страны.

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Россия предлагала Киеву предоставить письменные гарантии того, что Украина будет участвовать в уголовном преследовании моряков согласно с российскими законами. В МИД Украины эту ноту назвали «циничной» и неприемлемой, а также обостряющей спор между странами.

Зеленский вскоре после этого несогласованного заявления МИД Украины обвинил Климкина в самоуправстве и возмутился, что узнает новости о внешней политике Украины из газет.

Климкин в ответ заявил, что его ведомству не нужно согласовывать свои действия с президентом Украины. «Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу. Нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит никаких политических моментов и принципиально новых вопросов», — заявил дипломат.

При этом ранее Зеленский также, по сути, обвинил Климкина в недостаточной компетентности относительно разбирательства дела с арестом моряков, поскольку такие шаги МИД могли поставить под угрозу всю ситуацию.

«Вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть, право есть, приговор есть, а моряков нет, и поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой», — подытожил Зеленский.

Впоследствии Климкин назвал конфликт вокруг ноты «бессодержательным» и наполненным эмоциями. Он также обвинил Зеленского в том, что тот не пытался лично встретиться с ним после этой ситуации.

Зеленский также потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за «несогласование» своих действий. Украинский вице-премьер Павел Розенко назвал безосновательным требование президента. Вице-премьер добавил, что нота украинского МИДа в адрес российского департамента является проявлением профессионализма, а также является «своевременной» и «правильной».

Вскоре после этого украинский президент потребовал от Верховной рады уволить Климкина, однако парламент отказался. Во второй раз аналогичную просьбу Зеленский озвучил 11 июня, попросив назначить на место министра замглавы администрации президента (АП) Вадима Пристайко. Рада вновь отказала. Наконец,

1 июля президент Украины решил в третий раз потребовать отставки Климкина, заявил глава АП Украины Андрей Богдан.

1 июля глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск». Нельзя допустить, подчеркнул он, чтобы Украина оказалась в «российской ловушке». По мнению украинского министра, дискуссии внутри страны должны ослаблять Москву и усиливать Киев. Он добавил, что у него будет время на создание «настоящей команды».

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что Климкин игнорировал мнение Зеленского по вопросу Керченского пролива, поскольку действовал «в рамках своих компетенций». Одновременно с этим украинский президент «занимался чем угодно, только не внешнеполитической сферой».

«Если говорить о Зеленском как о персоне, подготовлен ли он был для того, чтобы стать президентом, понимает ли он что-то в международных делах, дипломатии, геополитике, то, конечно, не понимает. То, что ему может казаться важным, на самом деле не стоит выеденного яйца. И наоборот — то, что может, на его взгляд, казаться несущественным, как вопрос с освобождением украинских моряков, является чрезвычайно важным пунктом», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что Климкин работал так, как привык работать при экс-президенте Украины Петре Порошенко.

В ноябре 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. Моряки, которые в настоящее время находятся под арестом в Москве, считают себя военнопленными.