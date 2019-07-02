Ни стены, ни концлагерей: Трамп проиграл мигрантам

Кампания американских правозащитников против центров для нелегальных мигрантов, которая стартует 2 июля, носит название «Закрыть лагеря». Ее цель — добиться изменения жесткой политики президента США в отношении мигрантов. Однако Дональд Трамп считает свои меры оправданными и намерен добиться начала возведения стены на границе с Мексикой, несмотря на то что суд в Калифорнии фактически приостановил реализацию его решения.

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Правозащитники заявили, что начнут кампании протеста, чтобы привлечь внимание к условиям содержания в центрах для детей незаконных мигрантов: «Мы видели эти образы и слышали истории из центров по содержанию детей», — рассказал журналистам представитель движения MoveOn.org.

Масла в огонь подлили высказывания члена конгресса от Демократической партии Александрии Окасио-Кортез, которая борется за права мигрантов. Она сравнила миграционные пограничные центры содержания, созданные администрацией президента США Дональда Трампа, с «концентрационными лагерями».

«Они (мигранты) подвергаются жестокому обращению с бесчеловечными условиями и умирают», — заявила Окасио-Кортез в твиттере.

Стоит отметить, что недавно сотрудники американской погранслужбы обнаружили тела девушки и трех детей на границе Мексики и США, они погибли от обезвоживания и жары.

Президент США, действительно, занимает предельно жесткую позицию в отношении мигрантов, однако недавно ему пришлось отступить.

Американские военные инженеры не смогли приступить 1 июля к строительству пограничной стены между Мексикой и США из-за постановления суда Калифорнии.

Согласно решению федерального судьи штата, где должны возникнуть отдельные участки пограничной стены, президент не сможет использовать $2.5 млрд, выделенные для строительства. В решении говорилось, что само выделение средств было незаконным, а строительство якобы несет экологические риски.

Комментируя это решение, Трамп назвал его «безобразным» и пообещал немедленно подать апелляцию. «Думаю, что выиграем ее», — добавил Трамп.

Как отмечают СМИ, президента ждет еще одно судебное разбирательство — о законности выделения средств из военного бюджета. Эти средства были выделены после того, как Трамп объявил, что в стране будет введено «чрезвычайное положение» из-за опасности массового проникновения мигрантов в страну.

Строительство стены на границе США и Мексики стало для Трампа идеей-фикс, и он активно использует угрозу проникновения мигрантов в США в предвыборных целях. Однако его планы строительства стены сталкиваются с противоборством демократов в конгрессе: «С момента вступления в должность Трамп боролся за деньги, чтобы заплатить за пограничную стену, в основном, безуспешно», --пишет Bloomberg.

Постройка стены — одно из немногих оставшихся невыполненными обещаний Трампа, которое он давал своим избирателям. На днях ему удалось добиться серьезных уступок от Китая в области торговых пошлин. Ограничения против китайских товаров и борьба с незаконной миграцией — это то, что нравится консервативному избирателю президента США.

Объявив недавно о старте президентской кампании, Трамп вновь пообещал избирателям, что стена на границе будет построена, несмотря на противодействие демократов.

При этом Трампу уже удалось заставить соседнюю Мексику пойти на меры по усилению охраны границ. Недавно он даже похвалил эту страну, использующую строгие миграционные законы. По его словам, благодаря усердию мексиканских властей «многих людей останавливают задолго до нашей [американской] южной границы».

Правда, уступкам Мексики способствовало давление со стороны Трампа. Он ввел тарифы в размере 5% на все мексиканские товары, начиная с 10 июня. Тарифы сохранятся и будут увеличиваться постепенно вплоть до 25%, пока Мексика не разберется с потоком мигрантов.

Президент США также пытался представить себя как защитник мигрантов, заявив, что обеспокоен их содержанием во временных центрах. В то же время Трамп добавил, что ситуация все же лучше, чем при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Трамп также отложил ранее запланированную процедуру депортации нелегальных мигрантов, чтобы демократы и республиканцы могли выработать решение по предоставлению убежища тем, у кого есть для этого легальные основания.

В частности, глава Белого дома заявил, что дает представителям Демократической партии две недели на разработку идей по миграционному вопросу с Мексикой.

«Я даю демократам последний шанс быстро договориться о простых изменениях, касающихся предоставления убежища и (юридических) лазеек», — написал Трамп в твиттере.

Президент допустил, что с демократами не получится прийти к соглашению, но отметил, что стоит попытаться. Он добавил, что если договориться не удастся, депортация мигрантов начнется через две недели.