Импотенция Китая: протестующие захватили Гонконг

Гонконг отметил 22-ю годовщину передачи суверенитета Китаю жесткими столкновениями протестующих с полицией и захватом здания законодательного собрания.

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Ситуация вышла из-под контроля, этому способствовала волна прошедших накануне протестов. 9 июня на улицы Гонконга вышло около 1 млн человек. Причиной столь массовой акции протеста стали намерения властей принять закон об экстрадиции, позволяющий выдачу Пекину подозреваемых в нарушении китайских законов.

«Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений», — заявила глава района Сянган/Гонконг Кэрри Лам.

Она также подчеркнула, что Пекин не имеет отношения к законопроекту, местные власти рассматривают его по собственным соображениям, без всяческого давления сверху.

Официальная позиция КНР, к слову, еще больше раззадорила протестующих. В Пекине выразили поддержку действиям правительства.

«Центральное правительство Китая продолжит поддерживать правительство Специального административного района Гонконг в изменении законодательства», — заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В результате правительство пошло на уступки и бессрочно отложило рассмотрение законопроекта.

Однако проект соглашения об экстрадиции послужил лишь поводом для массовых протестов. 15 июня Кэрри Лам, которая ранее заявляла о важности принятия законопроекта, объявила о приостановке рассмотрения соглашения, но протестующих это не успокоило.

Граждане Гонконга решили добиться полной отмены законопроекта, и главная акция была назначена на довольно символичную дату — годовщину возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая 1 июля.

На этот раз участников акций было меньше, при этом настроены они более агрессивно. Протестующие подготовились — они надели респираторы, каски, очки и маски.

Традиционная церемония поднятия флага была сокращена и перенесена с набережной городского выставочного центра внутрь комплекса. Организаторы объяснили это плохой погодой, однако, скорее всего, такое решение было продиктовано мерами безопасности. Полицейских на улицах было гораздо больше по сравнению с предыдущими годовщинами.

За поднятием флага почетные гости мероприятия наблюдали через прямую трансляцию. Кэрри Лам выступила с шестиминутной речью, в которой заявила об изменениях со стороны властей, причем глава администрация пообещала начать с себя.

«Я учту этот урок и добьюсь того, что работа правительства будет ближе к стремлениям, чувствам и мнениям общества», — сказал Лэм.

Тем временем, на улицах уже проходили ожесточенные столкновения. Протестующие весь день штурмовали здание Заксобрания, где после церемонии собралось правительство.

Демонстранты заблокировали подъезды к центральным улицам. Они вооружились кирпичами, металлическими столбами со строительной площадки, которые вместе с тележками использовались в качестве таранов, чтобы пробить двери в здание Заксобрания. 13 полицейских пострадали из-за неопознанной жидкости, предположительно кислотой для очистки труб, у двоих из них наблюдались проблемы с дыханием.

Правоохранительные органы отвечали перцовыми баллончиками и дубинками. Впервые в здании Законодательного собрания был объявлен красный уровень тревоги. Спустя несколько часов штурма протестующим удалось ворваться туда.

Полиция отступила, всех сотрудников эвакуировали. При этом никакой определенной цели, кроме как ворваться в здание, протестующие, видимо, не преследовали. За неимением дальнейшего плана действий, участники акций устроили погром в здании.

Некоторые протестующие держат в руках старый колониальный флаг Гонконга и флаг Великобритании. Участник акций также сообщили журналистам, что собравшиеся готовы к насилию.

Полиция начала подготовку к зачистке района. Правоохранительные органы попросили тех, кто не участвует в протестах, как можно быстрее покинуть обозначенный район и прилегающие окрестности. При этом сами участники погрома, по сообщениям СМИ, призывают всех оставаться на местах, несмотря на предупреждение полиции.

«В случае препятствий или сопротивления будет применена необходимая сила», — сообщило ведомство на своей странице в фейсбуке.

2 июля работа центрального правительственного комплекса будет приостановлена. В заявлении правительства сообщается, что «сотрудники, работающие в правительственном комплексе, не должны приходить на рабочее место, все назначенные визиты будут отменены или перенесены на другой день».

Обещания главы местной администрации уже не способны утихомирить протесты. Напротив, появление Кэрри Лам на публике имеет обратный эффект. Ее рейтинг уже упал до рекордно низкого уровня. Позиция властей предельно проста — закон об экстрадиции необходим, чтобы Гонконг не стал убежищем для преступников. Оппозиция же считает, что соглашение даст возможность Пекину преследовать диссидентов и критиков китайского правительства.

Как бы то ни было, отложить рассмотрение законопроекта оказалось уже недостаточно. Среди лозунгов звучат призывы к отставке Кэрри Лэм и даже отказу от суверенитета Китая.

Совместное существование Гонконга и Пекина нельзя назвать безоблачным. При этом Специальный административный район Китая обладает достаточно широкой автономией — КНР отвечает за внешнюю политику и оборону, в то время как Гонконг имеет собственную экономическую и юридическую системы, самостоятельно определяет законодательство и все внутренние вопросы.

Автономия от Китая стала для Гонконга принципиальной темой, а посягательство на независимость вызывает у жителей района болезненную реакцию.

Взаимоотношения, основанные на принципе «Одна страна — две системы», дали трещину в 2014 году. Тогда жители Гонконга вышли на протесты из-за намерения Пекина взять под контроль местные выборы. Многотысячные демонстрации длились 79 дней и вошли в историю под названием «революция зонтиков» — их протестующие использовали в качестве защиты от слезоточивого газа. К слову, на этот раз участники столкновений снова вооружились зонтиками.

Примечательно, что накануне из тюрьмы вышел один из лидеров той самой «революции» Джошуа Вонг. Он тут же призвал сограждан продолжить противостояние властям.

Реакция на законопроект об экстрадиции снова продемонстрировала, насколько важна для гонконгцев независимость. При этом намек на ограничение свободы со стороны Пекина запустил цепную реакцию — жесткий разгон демонстрантов также вызывает лишь ответную агрессию.

Тем временем, ситуация в Гонконге уже стала предметом стычки между Евросоюзом и Китаем. В Брюсселе заявили, что разделяют опасения жителей специального административного района в связи с готовившимся законопроектом об экстрадиции.

МИД Китая в ответ попросил Запад «не вмешиваться во внутренние дела Сянгана и КНР».

«Мы многократно заявляли о том, что происходящее в Сянгане является внутренним делом КНР, в которое никакие государства, организации или частные лица не вправе вмешиваться. Китай осуждает неверные комментарии ЕС и выступает против них», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Не остался в стороне от ситуации и Лондон. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что китайско-британская совместная декларация о передаче Гонконга имеет обязательный характер и остается в силе. Автономию Гонконга Хант назвал неприкосновенным условием совместного существования этого района и Китая. Он также предупредил, что Великобритания будет внимательно следить за развитием ситуации.

Китай, предсказуемо, ответил раздражением, посоветовав Лондону не забывать о своем месте.

«В последнее время британская сторона то и дело вмешивается в дела Гонконга. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы призываем британскую сторону не забывать о своем месте, прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга. Делать больше для развития и процветания Гонконга, а не наоборот», — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он также подчеркнул, что Лондон не несет никакой «так называемой ответственности» за Гонконг, а сложившаяся ситуация — это внутренний вопрос Китая.