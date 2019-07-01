«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев

В Раде признали избрание Зеленского президентом «ошибкой»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что жители Украины ошиблись, отдав свои голоса Владимиру Зеленскому на выборах президента. Он, несмотря на то, что 100 дней его пребывания у власти еще не истекли, подвергается резкой критике со стороны своих оппонентов, которые ранее видели в нем альтернативу прежнему лидеру Петру Порошенко.

Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, а потому украинцы, проголосовав за него, ошиблись, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Политик подразумевает заявления президента Украины об освобождении пленных, мире в Донбассе и понижение тарифов. Рабинович, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь» подчеркнул, что Зеленский «обманул» жителей Украины.

«Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь», и ничего: пленных [освободили] — плохо, тарифы — «я пошутил», мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска»,

— сказал депутат в эфире «112 Украина».

Это не первая критика Зеленского со стороны Рабиновича. Ранее он заявил, что Зеленский «сходит с ума». Таким образом политик осудил отказ украинского лидера от прямых переговоров с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Впрочем, Рабинович этими словами обыграл фразу самого Зеленского, который обосновал свое желание перенести администрацию президента, потому что он «сходит с ума» в нынешнем здании.

«Это очень похоже, что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил Порошенко», — заявил Рабинович.

Рабинович призвал Зеленского «очнуться» и добавил, что ждет от украинского президента выполнения своих предвыборных обещаний по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

В самопровозглашенных республиках заявляют, что военные действия после прихода Зеленского к власти только усилились.

Недавно в Донбассе были замечены украинские силовики, минирующие территории у линии соприкосновения. При этом они были переодеты для маскировки в гражданскую одежду. Об этом заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг Зенченко [командир 25-й бригады ВС Украины Олег Зенченко] отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде», — рассказал Филипоненко, которого цитирует РИА «Новости».

Украинский политический эксперт Василий Вакаров также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он ничего не делает, чтобы освободить украинских моряков.

Вакаров заявил, что Зеленский попался в политиканстве и бездействует. «Он, как президент, не оказывает никаких действий. А какие действия?» — задал риторический вопрос Вакаров.

Он отметил, что даже российская сторона предлагала решение по морякам. Эксперт напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил «обмен всех на всех».

Сам Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков в весьма эмоциональной тоне: «Верните детей родителям».

В свою очередь, Путин рассказал, что вопрос с украинскими моряками, задержанными в России за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, нужно решать спокойно, в рабочем порядке, передает РИА «Новости». Он отметил, что моряки просто исполняли приказ, в России отдают себе в этом отчет. Однако они нарушили российские законы.

В то же время, как сообщает «Интерфакс», Владимир Путин считает, что украинские власти «фактически признали», что действия украинских военнослужащих в районе Керченского пролива были провокацией.

«На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная [экс-президентом Украины Петром] Порошенко в ходе предвыборной борьбы»,

— заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что 100 дней для Зеленского — символическая дата, до которой нового президента обычно не критикуют, — будет в конце августа. Сейчас же, столь жесткая критика, по мнению наблюдателей, связана с тем, что от лидера ожидали слишком много, видя в нем альтернативу экс-президенту Петру Порошенко.