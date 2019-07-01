«Все поменялось»: кто оттеснил Украину на обочину

Украину пытаются «вытеснить на обочину мировой политики», заявил экс-президент страны Петр Порошенко по итогам саммита «большой двадцатки» (G20) в Осаке. Он также предложил свою помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает украинское издание «Корреспондент.net».

«Я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы», — заявил Порошенко.

По словам лидера «Европейской солидарности», только он способен предотвратить процесс забвения Украины на мировой арене. Порошенко также подчеркнул, что судьбу Украины должны решать украинцы.

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«В переговорах с партнерами я исходил из принципа «Ничего об Украине — без Украины», — подчеркнул экс-президент.

Он также отметил, что сейчас никто из лидеров мировых держав не контактировал с Украиной по поводу переговоров с Россией на саммите G20.

По мнению Порошенко, ситуация «после прихода новой власти» резко поменялась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июня заявил, что тема Украины на саммите «большой двадцатки» обсуждалась в конструктивном ключе, передает ФАН.

По его словам, участники саммита сошлись на том, что необходимо возобновление диалога на высшем уровне «по линии нормандской четверки».

Песков также подчеркнул, что многие мировые лидеры согласились с позицией Владимира Путина по украинской повестке, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс — в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу.

Украину на саммит G20 не позвали. Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин в канун съезда «двадцатки» в эфире телевидения заявил, что Зеленский встретится на саммите с Путиным.

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты — в Брюссель, Париж и Берлин — произошли именно сейчас, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — заявил глава МИД Украины.

Зеленский не приглашен на G20 — но только ему пришлось услышать об этом в публичном пространстве. После заявления Климкина Японии пришлось уточнять, что украинский лидер не получал приглашения на саммит.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД [Японии], ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», — заявили в Токио.

18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с российским лидером Владимиром Путиным, что «по Крыму уже и говорить особо нечего».

Говоря о первой фразе Путина Зеленскому, Песков отметил, что президент России всегда начинает общение с «правильных фраз».

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Зеленский до сих пор не совершил никаких действий на посту украинского главы государства. По мнению Путина, это совершенно нормально, поскольку Зеленский адаптируется к новой должности и ответственности. Президент России отмечал, что ждет встречи с Зеленским и желает поскорее познакомиться с новым украинским лидером, но пока что Кремль занимает «выжидательную позицию», передает НСН.

Это связано с тем, что от Киева не исходит однозначных сигналов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придумал первые слова, которые он намерен сказать президенту России Владимиру Путину в ходе их первой встречи. Об этом политик рассказал немецкой газете Bild.

«Для начала, Донбасс и Крым — это Украина», — заявил бы Зеленский.

5 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу президентов России и Украины, заявил, что из Киева поступают «размытые сигналы». Он добавил, что Москве неизвестна политика новых киевских властей. Лавров также добавил, что в Кремле ждут комментариев относительно новостей, что Украина хочет проводить референдум, возобновлять ли переговоры с Россией».