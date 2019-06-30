После Осаки: Путин заехал к Лукашенко на чай

Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке. Лукашенко принял российского лидера в загородной резиденции, передает ФАН.

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«Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидеры трех стран сначала пили чай с черешней, абрикосами и виноградом. Впоследствии коллеги выпили чаю в беседке, подаренной Лукашенко лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Путин, Лукашенко и Рахмон также посетили церемонию закрытия Европейских игр, проходящих в Минске, и прокатились на гольф-каре.

20 мая президент России Владимир Путин официально заявил, что для полной реализации союзного договора Россия и Белоруссия сделали «очень много, но нужно еще больше». По его словам, речи об объединении России с «белорусскими партнерами не идет».

«Правда, идет разговор о Союзном государстве. Договор не реализован до конца», — сказал Путин. Он добавил, что обсудит дальнейшие шаги с белорусским коллегой.

Предыдущая встреча двух президентов состоялась на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в киргизском Бишкеке. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, белорусский президент позвал Путина приехать к нему с визитом в Минск. Он отметил, что в повестке дня находятся вопросы двустороннего сотрудничества и интеграции.

При этом в ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что «оснований для объединения двух государств нет». Российский лидер добавил, что существует план строительства Союзного государства — и над его реализацией сейчас работают как российские, так и немецкие чиновники.

В начале мая Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича. Он выполнял обязанности посла с августа 2018 года. Вместо него Кремль назначил в Минск сенатора Дмитрия Мезенцева. Руководитель управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России Михаила Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.

По словам Глаза, Бабичу удалось нанести ущерб отношениям России и Белоруссии за несколько месяцев такого масштаба, что сознательным диверсантам нужно было бы работать годы, сообщает ФАН.

Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, заявил, что стоимость строящейся недалеко от границы с Литвой Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) якобы окажется ниже $7 млрд при начальной цене в $10 млрд. Михаил Бабич на это заявил, что реальная стоимость БелАЭС пока под вопросом.

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, никакие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», — подчеркнул российский дипломат.

По его словам, оценить реальную стоимость атомной энергостанции в Белоруссии можно только после оценки имущества и строительства по меньшей мере двух энергоблоков. Дипломата немедленно обвинили в нарушении протокола и «саботаже отношений двух братских народов».

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с «пониманием» относятся к «эмоциональным репликам» белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений», — сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что эмоциональные высказывания Лукашенко российская сторона воспринимает с позиции близких сотрудников и союзников по СНГ.

Более полугода назад пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня.

Спустя несколько месяцев Александр Лукашенко подтвердил, что Белоруссия и Россия готовы идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», — отмечал белорусский глава. При этом он добавил, что и Россия, и Белоруссия должны сохранить «оба суверенитета».

Недавно в ходе «прямой линии», президент России Владимир Путин заявил, что объединяться в одно государство Россия и Белоруссия пока не будут.

«У нас не стоит речи об объединении в одно государство. У нас стоит вопрос о выполнении давно подписанного договора о создании Союзного государства. Это не одно и то же. Что-то не был сделано Россией, что-то – Белоруссией. Мы сейчас договорились с Александром Лукашенко вернуться к соглашению, посмотреть, что не было сделано, по этому направлению работают экспертные группы», — подчеркнул Путин, сообщает НСН.