«Больно от измены Европы»: Украина испугалась диктата России

Киев боится, что теперь – после восстановления в полных правах российской делегации в ПАСЕ – Москва будет договариваться о важных для Украины вопросах напрямую с Европой, игнорируя интересы украинской стороны – об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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«Нам всем больно от измены Европы. Но на самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — заявил дипломат.

По его словам, многие европейские страны уже склоняются к тому, чтобы решать украинские проблемы сообща с Москвой. В этой связи Климкин посетовал, что Москва будет диктовать волю Европе, а та всего лишь будет соглашаться.

«Не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить, как долгожданную победу.

Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне», — пояснил Климкин и признал, что украинцам никто не поможет кроме самих украинцев.

Напомним, делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В результате Россия заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Москва также заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В конце июня ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По итогам голосования было принято решение представителям России вернуть все права и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

При этом все внесенные Украиной поправки ПАСЕ отклонила. Например, ассамблея отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении вхождения Крыма в состав России (которое произошло по результатам всенародного открытого референдума). Также Европа отклонила предложение украинской делегации считать Россию одной из сторон гражданского военного конфликта на востоке Украины.

При этом ассамблея выдвинула России ряд рекомендаций. Среди них выплата долгов по взносам, освобождение 24 украинских моряков, прекращение преследования ЛГБТ-активистов и другое. Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. Против высказались 62 европейских депутата.

«Без изъятий»,

— так охарактеризовал произошедшее заместитель председателя Госдумы, глава части делегации от нижней палаты российского парламента Петр Толстой.

Он назвал возвращение России в ПАСЕ «победой», передает ФАН.

Сразу после этого украинская делегация вышла в центр зала в штаб-квартире ПАСЕ и сказала: «Мы уходим».

При этом Европа с радостью восприняла возвращение России, передает НСН.

«Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявили в МИД страны после того, как права российской делегации в ПАСЕ были восстановлены.

А бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение России в ПАСЕ стало шагом к признанию российской юрисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционного давления». Он добавил, что

украинская сторона добивалась продления антироссийских санкций, «хотя это было нелегко».

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — подчеркнул Порошенко.

В Крыму же заявили, что Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по поводу статуса Крыма. По словам Вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, он согласен с мыслю Порошенко, что восстановление полномочий Москвы в ПАСЕ – это первый шаг признания Крыма территорией РФ.

«Крым постепенно оформляет с точки зрения международного восприятия свой российский статус», — заявил Бобков.

Он добавил, что это первая виктория в череде побед, которая приведет Крым к международному признанию. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также назвал мысль Порошенко «здравой».