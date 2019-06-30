«Отдай особняки детям!» Как Саакашвили поскандалил с Ляшко

В прямом эфире ток-шоу на украинском ТВ бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады, председатель Радикальной партии Олег Ляшко устроили скандал и перепалку.

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Все началось с того, что парламентарий поднял тему проблем и поддержки семей, в которых есть ребенок, страдающий неизлечимой болезнью. В ответ на это бывший грузинский лидер обратился к самому Ляшко с претензией об отсутствии помощи нуждающимся семьям.

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча-Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — задался вопросом Саакашвили.

Нардеп же спросил, не желает ли Саакашвили вернуться в Грузию, где в отношении него ведется несколько уголовных расследований. Однако, бывший грузинский лидер продолжил пенять Ляшко на плохую работу на посту депутата, передает ФАН.

«Я построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко»,

— такова была последняя разборчивая фраза диалога, далее оппоненты стали кричать и скандалить и всем в студии пришлось их успокаивать.

Несмотря на возможное отсутствие со стороны Ляшко путей решения проблем с больными детьми, у парламентария есть другие таланты – так в марте нынешнего года он спел две песни в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne.

Во время передачи украинский парламентарий высказался о скандале с конкурсом «Евровидение», заявив, что главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию «надо гнать».

«Украина — уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты», — отметил Ляшко.

В ответ на это парламентарию предложили самому поехать на «Евровидение», и он согласился сделать это, а затем под аплодисменты присутствующих в студии исполнил две песни.

В том же месяце Ляшко сорвал заседание украинского правительства из-за несогласия с решением кабмина о продлении контракта с главой компании «Нафтогаз» Андреем Коболевым.

Недовольный решением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Ляшко ворвался на заседание кабмина с членами своей фракции.

«Мы требуем не продлевать контракт с Коболевым, вернуть в бюджет все заоблачные премии, которые они себе выписывали, и отменить решение о повышении цен на газ», — заявил возмущенный нардеп.

Что касается Саакашвили, то в прошлом месяце Зеленский вернул ему украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. За это решение бывший украинский губернатор сразу поблагодарил новоизбранного главу государства, посвятив ему пост в фейсбуке: «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!»

Саакашвили был лишен украинского гражданства в 2017 году решением Порошенко, хотя глава государства сам же и позвал грузинского политика в 2015 году на должность губернатора Одесской области. Причиной своего указа стали якобы поддельные документы, которые экс-глава Грузии подал, когда получал паспорт Украины. Впоследствии погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

В январе прошлого года Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трем годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили проходит в Грузии и по другим уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили.

Поэтому пока на родину въезд ему действительно заказан, что, однако, не мешает его жене Сандре Рулофс вести активную политическую жизнь. Так, в субботу, 29 июня, она возглавила антироссийский протест «Марш свободы» около здания парламента Грузии в Тбилиси, в рамках которого по центру грузинской столицы прошли около 7 тысяч человек.

Активисты требовали отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, как причастного к скандалу с участием депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в Межпарламентской ассамблее православия, передает НСН.