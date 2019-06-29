Массовые митинги: почему грузины снова протестуют

В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в «Марше свободы». Митингующие прошли от площади Республики до площади Свободы. Вышедшие на улицы протестующие требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает ТАСС.

«Мы, как и предыдущие 10 дней, с соблюдением всех законов, без всяких эксцессов продолжим протест и обязательно добьемся результата, потому что настало время, когда насилие и оскорбление мы должны оставить в прошлом», — заявил Гига Макарвишвили, который является одним из организаторов марша.

В шествии приняли участие члены оппозиционных партий «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия — движение за свободу». Члены ЕНД специально для мероприятия прибыли в Тбилиси из края Кахети. Как передает «Интерфакс», около 3 тыс. представителей этой партии собрались у здания филармонии, а затем маршем отправились к парламенту. Спустя некоторое время к ним примкнула «Европейская Грузия».

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Участники демонстрации с флагами Грузии, Украины, США и ЕС выкрикивали «Уходи!» Кроме того, в мероприятии участвовали и байкеры. Впоследствии митингующие пришли к зданию парламента, где продолжили акцию протеста.

Как отмечает ТАСС, до сегодняшнего дня митинги проводили жители Тбилиси, которые не допускали выступлений оппозиционеров. Ранее протестующие добились отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и изменения избирательной системы. Теперь у них осталось одно требование — отставка главы МВД.

По некоторым данным, в мирном марше участвовали около 5-7 тыс. человек. В первых рядах, как передает агентство, шла супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс.

Отметим, что ранее сам Саакашвили написал в соцсетях, что он и его сторонники поддерживают народные выступления и готовы присоединиться к митингующим.

«Если на площади Свободы соберутся 100 тысяч человек, считайте, что власти уйдут. Но все должно проходить мирно», — подчеркнул Саакашвили.

Митинги начались еще 20 июня после открытия сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Тогда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, будучи президентом МАП, занял место спикера грузинского законодательного органа. Это вызвало резкую критику со стороны оппозиционеров, которые и вывели людей на протесты.

Кроме того, по словам Гаврилова, незадолго до приезда российской делегации кто-то начал распространять о нем «фейковую» информацию. Якобы парламентарий участвовал в военном конфликте в Абхазии и Приднестровье. При этом, как заявил парламентарий, он никогда не воевал.

В ночь с четверга на пятницу, 21 июня, митингующие пытались взять штурмом здание парламента. В ответ на это спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. По данным РИА «Новости», во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Отметим, что российским политикам пришлось покинуть страну в тот же день.

28 июня глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что на территорию стран российскому депутату Сергею Гаврилову доступ запрещен. «Мы его не впустим в страну», — сказал грузинский министр.

После прошедших с четверга на пятницу митингов спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе добровольно ушел в отставку. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия заинтересована в беспорядках, которые происходят в стране. «Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — написала она в фейсбуке.

В связи с прокатившимися в грузинской столице акциями протеста глава российского государства подписал указ, запрещающий с 8 июля авиасообщения России с Грузией. Как отметили в Кремле, предпринятые меры носят временный ограничительный характер и не являются санкциями.

Ранее, 28 июня, специальный представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что, обсудив с замглавы МИД России Григорием Карасиным обстановку в Грузии, они пришли к выводу, что у обеих стран есть намерение сохранить позитив во взаимоотношениях государств.

«Было отмечено, что как наша, так и российская сторона настроены на то, чтобы по мере возможности сохранить тот позитив, который в течение последних лет был достигнут с точки зрения торгово-экономических, транспортных и определенных гуманитарных связей», — приводит его слова РИА «Новости». Абашидзе отметил, что сейчас важно контролировать эмоции.