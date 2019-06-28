«Видит насквозь»: редактор FT рассказал о беседе с Путиным

Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер сделал ошибку во время интервью с президентом России Владимиром Путиным, поскольку перебил российского лидера.

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«Я совершил ошибку, фактически бросив ему вызов и прервав его, и, глядя сквозь меня, он сказал: «Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо», — пояснил позднее сам британский журналист.

Он также указал, что беседа проходила в спокойной обстановке, но Барбер иногда чувствовал себя не очень комфортно, поскольку Путин видит человека насквозь, передает ФАН.

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — пояснил глава FT, добавив, что президент России «уклончивый и подкалывающий» человек.

Впрочем, главное внимание Запада привлекли размышления Путина о гибели либеральной идеи, передает НСН.

«Либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам —

наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее»,

— сказал президент России.

В ответ это председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с такой точкой зрения. Об этом говорится в обращении Туска на сайте Евросовета.

По его словам, изжила себя не либеральная идея, а «авторитаризм, культ личности и олигархия», даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность.

«Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека», — подчеркнул Туск.

По его словам, прочитать полностью интервью Путина он смог благодаря смене часовых поясов — накануне глава Евросовета прилетел в Японию на саммит «Большой двадцатки» (G20).

Туск подчеркнул, что международная арена не может превратиться буквально в арену, где «сильный будет диктовать свои условия слабому», а эгоизм будет довлеть над солидарностью, «и где националистические эмоции будут превалировать над здравым смыслом». Более того, он выразил мнение, что мировое сообщество должно стремиться к установлению «справедливого мирового порядка».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер же отшутился о своем мнении относительно интервью Путина.

«У меня джетлаг. Но это не стало достаточной причиной для того, чтобы я прочитал интервью Путина»,

— в шутку заявил Юнкер.

Год назад корреспондент австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях от интервью с Владимиром Путиным, передает Politico.

Прежде всего, издание отметило, что российский лидер довольно редко дает интервью. Почти часовая беседа политика с западным журналистом состоялась накануне официального визита Путина в Вену. Как рассказал сам журналист, он традиционно прерывал ответы собеседника, но делал это реже обычного — 11 раз за 54 минуты.

Вольф также признался, что его коллеги из других западных СМИ очень позитивно оценили беседу с президентом России. Самому интервью предшествовало пять дней глубокой подготовки — сотрудник ORF посмотрел все предыдущие интервью Путина и пообщался с российскими экспертами.

«Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трем причинам», — отмечает Вольф.

Во-первых, разговор проходил в Кремле, а не в обычной студии телевизионного шоу. Вторая трудность состояла в том, что синхронный перевод усложнял быструю реакцию. И последнее: по словам Вольфа, Путин — «осторожный собеседник», и зачастую на вопрос отвечает собственным вопросом. Вольф также отметил, что ему пришлось ждать интервью более трех с половиной часов. Кроме того,

австрийский журналист указал, что у российского президента «очень хороший немецкий».

В марте прошлого года ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у Владимира Путина, заявила, что его невозможно «перемудрить».

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится.

Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться. У меня есть факты, и со всем должным уважением к российскому президенту могу сказать, что он не говорил правду, когда я его допрашивала. Думаю, мы оба это знали — он это знал, и я это знала. Между нами происходило что-то вроде поединка горилл», — сказала она.