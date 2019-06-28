«Привет, Владимир»: как прошла встреча Путина и Макрона

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита «большой двадцатки» российский лидер обращался к французскому коллеге на «ты», сообщает РИА «Новости».

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Обращение на «ты» — знак особого расположения Путина к собеседнику, он обращался так лишь к нескольким иностранным лидерам. Среди них — президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон. В английском языке слово «ты» отсутствует, однако подчеркивается с помощью обращения к собеседнику по имени.

Макрон также с улыбкой поздоровался с Путиным и сказал ему «привет» по-русски.

На встрече президент России подчеркнул, что Франция является важным партнером российского государства.

Несмотря на поддержку санкций, как страна — член ЕС, Франция в то же время активно ведет дипломатию на российском направлении. Именно она активно способствовала возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. «Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявили в МИД страны после того, как права российской делегации в ПАСЕ были восстановлены на этой неделе.

Французский президент, который переживает нелегкие времена дома из-за противостояния с «желтыми жилетами», активно старается укрепить положение своей страны на мировой арене.

Париж активно наращивает влияние в Африке, участвует в урегулировании в Сирии, а также держит руку на пульсе происходящего на Украине.

Макрон стал главным европейским политиком, который имеет тесные связи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским: он принимал его у себя, когда последний еще не был президентом и ожидал второго тура выборов.

Ранее Макрон надеялся, что у него сложится хороший союз с президентом США Дональдом Трампом, однако сейчас стало понятно — их отношения не из лучших. Оба заняли диаметрально противоположенные позиции в ситуации вокруг Ирана: Макрон настаивает на сохранении так называемой «ядерной сделки», а Трамп активно давит на Тегеран и недавно ввел новые санкции против иранского руководства.

Однако перед недавней встречей Макрона и Трампа посол США во Франции Джимми Макоурт поспешила заявить, что оба президента прекрасно «ладят» друг с другом. Она также сообщила, что разногласия Трампа и Макрона по Парижскому соглашению о климате (США покинули его в июне 2017 года) связаны не с глобальным потеплением как явлением, а с соглашением как таковым.

Тем не менее, ждать тесного союза от Франции и США нельзя, так как Париж всегда и во все времена вел себя независимо в отношении Вашингтона. К временам «холодной войны» относятся и особые отношения Франции и СССР, о которых хорошо помнят в обеих столицах.

Стоит отметить, что Путин всегда испытывал интерес к Франции и французским политикам. Многолетние отношения связывают его с экс-президентом Франции Николя Саркози, который в свое время стал посредником в прекращении конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Во время интервью Financial Times Путин высоко отозвался о другом бывшем президенте Франции — Жаке Шираке. «Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный», — сказал он.

«У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров», — объяснил Путин, которого цитирует РИА «Новости».

Ширак возглавлял Францию во времена войны США в Ираке в 2003 году и осудил это вторжение наряду с Россией и Германией.

Для всех трех политиков — Ширака, Саркози и Макрона — идеалом был французский президент Шарль Де Голль, который вел автономную политику и часто противостоял США на международной арене.

Для Макрона собственным проектом независимости Франции от США является идея строительства европейской армии.

Еще в ноябре 2018 года французский лидер заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы для защиты от Китая, России и даже США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, идею Макрона поддержала. По ее словам, единая европейская армия показала бы миру, что война в Европе невозможна, и однажды такая армия должна быть создана.

Трамп идею Макрона раскритиковал и указал на ход Первой и Второй Мировых войн, когда «американцы спасли Европу».

В конце февраля The New York Times писала, что первый в Европе танковый батальон, состоящий из солдат двух стран — Германии и Нидерландов, — является важным шагом на пути к более глубокому европейскому военному сотрудничеству.

Речь идет о «двойном батальоне» 414, который объединил немецких и голландских солдат. Одна из причин успеха батальона в том, что северные немцы и голландцы близки в культурном отношении.

Издание отмечает, что впервые появившаяся после Второй Мировой войны идея создания европейской армии так же стара, как и сам Европейский союз, однако она еще не стала реальностью. Подполковник Марко Нимейер рассказал, что их батальон стал «пионером», первопроходцем на пути к созданию европейской армии, о которой «все говорят».