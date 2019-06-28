Ничто не спасет: в чем Мэй отказала Путину

Представитель британского премьер-министра заявил по итогам встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй, что отношения стран не восстановятся, пока «Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», передает ТАСС.

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Речь идет об инциденте с отравлением в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаял и его дочери Юлии в марте 2018 года. Великобритания считает, что к этому событию причастна Москва. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения. К слову, оба пострадавших, по различным данным, живы, несмотря на то что якобы примененное отравляющее вещество грозит мгновенным летальным исходом.

По словам представителя британского премьера, Мэй и Путин обсудили вопросы, «вызывающие международную обеспокоенность».

«[Мэй] ясно дала понять, что у Соединенного Королевства есть неопровержимые доказательства того, что Россия стоит за атакой [в Солсбери]»,

— сказал представитель премьера.

Он также заявил, что Мэй сообщила российскому президенту, что «подобное поведение не должно повториться», а Великобритания хотела бы видеть, что «двое ответственных предстали перед судом».

Речь идет о россиянах, которые известны под именами Руслан Боширов и Александр Петров. Они оба были в городе Солсбери в день отправления, однако свою вину отрицают. На Западе их считают сотрудниками российских спецслужб.

Накануне в интервью британскому изданию Financial Times Путин еще раз коснулся темы Скрипалей, заявив, что «суматоха по поводу разведчиков» не стоит серьезных межгосударственных отношений. «Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек», — сказал он.

Владимир Путин заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери,

передает РИА «Новости». «Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет», — отметил Путин.

В то же время, представитель Мэй заявил, что Лондон «открыт к новым отношениям», если Россия «изберет другой путь».

Несмотря на позитивные сигналы Москвы о возможности нормализации, Лондон устами Мэй дал понять, что не готов смягчить свою жесткую линию. При этом сам факт встречи имеет значение, несмотря на то что Мэй вскоре уходит с поста премьера. Это первая встреча британского и российского лидеров после инцидента со Скрипалями. Вместе с тем у власти после ухода Мэй будет находиться вся та же Консервативная партия, и встреча была нужна, чтобы прозондировать ситуацию — так как Мэй расскажет о ней членам кабинета.

Не исключено, что в частной беседе Путин и Мэй все же могли о чем-то договориться, так как иначе оба не стали бы проводить отдельной встречи, а ограничились формальным приветствием.

Речь идет о том, что Россия может сделать шаг к рассмотрению доказательств британской стороны, если такие будут предоставлены. Кроме того, нельзя исключать, что если Великобритания обратится с соответствующей просьбой к России провести допрос лиц, которых она считает причастными к этому делу, подобная возможность, вероятно, будет предоставлена.

Аналогичные случаи уже были — в 2007 году российские прокуроры провели в Лондоне допрос ныне покойного предпринимателя Бориса Березовского, благодаря правовой помощи британских коллег.

Многое в отношениях Москвы и Лондона будет зависеть от нового премьера Великобритании. В настоящее время двумя главными кандидатами на этот пост являются два политика-консерватора. Это экс-глава МИД Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант.

Оба настроены достаточно жестко по отношению к России, но, как утверждает историк и специалист по России Энн Аппельбаум, Путин видит в Джонсоне союзника против ЕС.

По словам эксперта, российский лидер, который якобы жестко настроен по отношению к Евросоюзу, может предложить Джонсону «сделку», которая послужит основой для британо-российского союза. Как рассказала эксперт в интервью Daily Express, Путин «хочет видеть Британию вне Европы», а также видит Лондон в «альянсе против Европы».

Непонятно, однако, на чем основаны заявления Аппельбаум, но и Путина, и Джонсона сближают уважение к британскому премьеру Уинстону Черчиллю. Джонсон собирает все, что связано с этой фигурой и активно прибегал к образу Черчилля, когда был с визитом в Москве в 2017 году.

«Черчилль говорил, что он хотел бы задушить еще при родах Советский Союз, и далеко не благосклонно относился к деятельности Сталина. Однако я хочу сказать, что наши отношения с [главой МИД России] Сергеем [Лавровым] намного лучше, чем между Черчиллем и Сталиным. Когда речь зашла о необходимости решить мировые проблемы, Великобритания и СССР смогли работать вместе, чтобы построить лучший мир», — говорил он.

Стоит отметить, что недавно в беседе с редакторами крупнейших мировых агентств на полях ПМЭФ Путин говорил о Черчилле примерно в таком же ключе. «Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел Советский Союз, потом называл Иосифа Сталина великим революционером, когда нужно было бороться с нацизмом, а после того, как американцы получили ядерное оружие, призывал немедленно фактически уничтожить Советский Союз. Но как только у Советского Союза появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем», — сказал Путин.