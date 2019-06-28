«Какие еще гарантии?» Как в Грузии с безопасностью туристов

В Грузии не дают юридических гарантий безопасности россиян, считая, что они уже и так есть.

«Мы уже гарантируем», — сказал РИА «Новости» замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили, отвечая на вопрос, готовы ли грузинские власти дать россиянам гарантии безопасности в стране.

При этом он отметил, что, по статистике, ни одного ЧП с российскими туристами не было. «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите», — так ответил он на вопрос, как могут быть эти гарантии юридически оформлены.

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Тем временем, мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что туристы будут в безопасности, если отправятся в Грузию. «Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов», — уверен он. Кроме того, глава грузинской столицы отметил, что «туристам не грозит в Грузии никакая опасность».

Каха Каладзе обратил внимание, что сокращение числа туристов в Грузии, «конечно же, окажет влияние на экономику и на прибыль». «Мы также слышим, что, возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать», — считает градоначальник.

Отметим, что два дня назад в пресс-службе Ростуризма заявили, что в Грузии в настоящий момент находятся более 900 российских туристов, которые вернутся в Россию до 8 июля.

«В настоящее время по данным, полученным от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов, их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля 2019 года, согласно выписанным билетам», — рассказали РИА «Новости» в Ростуризме. Кроме того, собеседник агентства отметил, что с 21 по 26 июня в Россию вернулось 570 туристов.

Общее же число россиян, заключивших туристические договоры после 8 июля и до конца года, составляет почти 4 тыс. человек.

«Всем туроператорам в сфере выездного туризма Ростуризмом направлены рекомендации приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию. Туроператоры подтвердили отмену программ», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что туроператоры проводят активную работу с туристами и либо предлагают им альтернативные варианты направлений, либо возвращают деньги в полном объеме.

Между тем, по данным аналитиков сервиса Ostrovok.ru, 61% опрошенных намерены добраться до Грузии. Из них 24% уверены, что СМИ преувеличивают возможную опасность для туристов, примерно 18% заявили, что не откажутся от тура и будут добираться до Грузии с пересадками. 17% респондентов планируют добираться до места назначения на автомобиле или поезде. Около 2% туристов отметили, что уже оплатили перелет и проживание и не хотят отменять поездку, чтобы не потерять деньги.

При этом 34% решили, что не поедут в эту республику, еще 5% пока не приняли окончательного решения, однако уже отменили бронирование жилья и следят за развитием ситуации. Всего в опросе участвовали 1200 пользователей сайта.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно приостанавливается авиасообщение России и Грузии. До этого времени все российские туристы должны быть доставлены на Родину. В то же время туроператорам и турагентам порекомендовали не предоставлять россиянам путевки в Грузию на время действия запрета.

Как отметили в Кремле, этот запрет не является санкцией для давления, этот указ — вынужденные временные ограничения.

«Во-первых, вы, наверное, обратили внимание, что я говорю про рестрикции, ограничения. И мы говорим о том, что это вынужденные ограничения», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, применяется ли в отношении Грузии какой-то другой принцип, отличный от ранее неоднократно заявленного Кремлем, что «Москва не является сторонницей политики санкций и вводит их в ответ на чьи-то другие».

«Они действительно вынужденные... Президент — как президент всех россиян — должен думать о безопасности, поэтому им и было принято такое решение. Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений», — сказал Песков, отметив, что речь идет о временном запрете на перелеты.

Беспорядки в Тбилиси начались в четверг, 20 июня, когда оппозицию не утроило, что российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента во время открытия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отметим, что на это международное мероприятие, которое проходило в стенах грузинского парламента, приехали более 20 делегаций из разных стран.

Помимо этого, как отметил позднее Гаврилов, кто-то сообщил о нем «фейковую» информацию, которая прошлась по Грузии незадолго до прибытия российских представителей. Якобы Гаврилов участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии и Приднестровье. При этом, по словам парламентария, он никогда не воевал. Если он и бывал на территории тех стран, где были боевые действия, то занимался исключительно гуманитарной деятельностью.