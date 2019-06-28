«Почему не сказали?» Зеленского проверяют на госизмену

Ляшко заподозрил Зеленского в госизмене после провала в ПАСЕ

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил Владимира Зеленского в государственной измене из-за ситуации в Парламентской ассамблее Совета Европы. По словам нардепа, Зеленский знал, что права РФ в ПАСЕ восстановят, но не предупредил украинскую делегацию. Ляшко призвал правоохранительные органы дать оценку действиям президента. Сам Зеленский ранее возложил ответственность за выход из ПАСЕ на самих украинских депутатов.

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко обратился к правоохранительным органам Украины с просьбой проверить действия президента страны Владимира Зеленского на наличие признаков государственной измены. Соответствующее заявление народный депутат сделал в своем видеообращении в фейсбуке.

«Владимир, если вы знали о том, что решение [о восстановлении России в ПАСЕ] принято, почему вы никому об этом не сказали? Почему вы не предупредили украинскую делегацию в ПАСЕ, почему не собрали совещание МИД, спецслужбы?» — заявил Ляшко.

Он также выразил удивление, что Зеленский не обратился за помощью к украинскому парламенту. По словам Ляшко, такое поведение «тянет на госизмену». Он добавил, что Зеленский знал о возвращении РФ в ПАСЕ еще в ходе своих визитов в Берлин и Париж, за неделю до голосования в ассамблее по «российской резолюции». По мнению Ляшко, глава государства не вправе держать такую информацию в тайне от граждан своей страны, передает ФАН.

Владимир Зеленский ранее заявил, что в возвращении России в ПАСЕ виноваты, в первую очередь, сами депутаты Верховной рады. Он добавил, что европейские партнеры намекали ему, что «решение о возвращении России было принято давным-давно».

Президент Украины подчеркнул, что все дальнейшие действия его были «постфактум» и ответственности за последствия выхода украинской делегации из ПАСЕ он не несет.

Зеленский подчеркнул, что крайне разочарован исходом дела, сообщает НСН: «Я пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи».

Он выразил сожаление, что Меркель и Макрон решили к украинским доводам не прислушиваться.

Американское издание The National Interest вскоре после возвращения РФ в ПАСЕ опубликовало статью, в которой заявило, что Владимиру Зеленскому стоит побеспокоиться. Поддержка резолюции о восстановлении российских прав со стороны Франции и Германии показывает, что Берлин и Париж движутся по пути диалога с Москвой.

«Посланный Европой сигнал неясен. Это решение было принято после продления антироссийских санкций Евросоюза <...> Во Франции и Германии не считают, что это решение означает одобрение воссоединения Крыма с Россией, но оно необходимо для восстановления каналов диалога с Москвой», — отмечается в публикации.

Кроме того, авторы статьи утверждают, что «вся ситуация на Украине будет заморожена», чтобы «решать другие проблемы». Неизвестно доподлинно, повлечет ли восстановление России в ПАСЕ к изменениям на международной арене.

Ранее экс-представитель МИД Украины Олег Волошин в эфире «112 Украина» заявил, что и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон ждали от Владимира Зеленского новых тезисов по поводу конфликта в Донбассе. Однако новый украинский лидер не привез им ничего нового и разочаровал «непримиримостью».

«А в ситуации, когда Зеленский перебивает Макрона, <...> я не вижу, что может быть нового. В очередной раз призывать Россию уйти с Донбасса — для этого не нужно собираться. Макрон — человек гораздо менее деликатный, прямо между строчек у него читалось: «Ну, сделайте уже что-нибудь, дайте какие-то гарантии, что вы начнете выполнять политическую часть минских соглашений!» — заявил украинский дипломат.

17 июня на встрече с Зеленским в Париже Эммануэль Макрон заявил, что Киев готов вступить в переговоры с «сепаратистами». Зеленский тут же заявил, что не готов идти на прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами», — заявил Зеленский. В ответ Макрон отметил, что, скорее всего, его слова, вероятно, некорректно перевели на украинский.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все санкционные поправки в проект резолюции. «За» возвращение России выступили 116 депутатов, «против» — 62 парламентария. Французская делегация поддержала возвращение России единогласно, немецкие депутаты — большинством голосов. Сразу после оглашения результатов голосования украинская делегация в полном составе покинула сессионный зал.

В конце мая Олег Ляшко назвал «предательством» идею украинского президента Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с Россией. По мнению Ляшко, такое предложение Зеленского свидетельствует о госизмене нового президента.

«Это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну», — подчеркнула Ляшко. Политик добавил, что украинская сторона не против восстановления диалога с российской, но «не за счет капитуляции и поражения».