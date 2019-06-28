«Почему не сказали?» Зеленского проверяют на госизмену

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко обратился к правоохранительным органам Украины с просьбой проверить действия президента страны Владимира Зеленского на наличие признаков государственной измены. Соответствующее заявление народный депутат сделал в своем видеообращении в фейсбуке.

«Владимир, если вы знали о том, что решение [о восстановлении России в ПАСЕ] принято, почему вы никому об этом не сказали? Почему вы не предупредили украинскую делегацию в ПАСЕ, почему не собрали совещание МИД, спецслужбы?» — заявил Ляшко.

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Он также выразил удивление, что Зеленский не обратился за помощью к украинскому парламенту. По словам Ляшко, такое поведение «тянет на госизмену». Он добавил, что Зеленский знал о возвращении РФ в ПАСЕ еще в ходе своих визитов в Берлин и Париж, за неделю до голосования в ассамблее по «российской резолюции». По мнению Ляшко, глава государства не вправе держать такую информацию в тайне от граждан своей страны, передает ФАН.

Владимир Зеленский ранее заявил, что в возвращении России в ПАСЕ виноваты, в первую очередь, сами депутаты Верховной рады. Он добавил, что европейские партнеры намекали ему, что «решение о возвращении России было принято давным-давно».

Президент Украины подчеркнул, что все дальнейшие действия его были «постфактум» и ответственности за последствия выхода украинской делегации из ПАСЕ он не несет.

Зеленский подчеркнул, что крайне разочарован исходом дела, сообщает НСН: «Я пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи».

Он выразил сожаление, что Меркель и Макрон решили к украинским доводам не прислушиваться.

Американское издание The National Interest вскоре после возвращения РФ в ПАСЕ опубликовало статью, в которой заявило, что Владимиру Зеленскому стоит побеспокоиться. Поддержка резолюции о восстановлении российских прав со стороны Франции и Германии показывает, что Берлин и Париж движутся по пути диалога с Москвой.

«Посланный Европой сигнал неясен. Это решение было принято после продления антироссийских санкций Евросоюза <...> Во Франции и Германии не считают, что это решение означает одобрение воссоединения Крыма с Россией, но оно необходимо для восстановления каналов диалога с Москвой», — отмечается в публикации.

Кроме того, авторы статьи утверждают, что «вся ситуация на Украине будет заморожена», чтобы «решать другие проблемы». Неизвестно доподлинно, повлечет ли восстановление России в ПАСЕ к изменениям на международной арене.

Ранее экс-представитель МИД Украины Олег Волошин в эфире «112 Украина» заявил, что и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон ждали от Владимира Зеленского новых тезисов по поводу конфликта в Донбассе. Однако новый украинский лидер не привез им ничего нового и разочаровал «непримиримостью».

«А в ситуации, когда Зеленский перебивает Макрона, <...> я не вижу, что может быть нового. В очередной раз призывать Россию уйти с Донбасса — для этого не нужно собираться. Макрон — человек гораздо менее деликатный, прямо между строчек у него читалось: «Ну, сделайте уже что-нибудь, дайте какие-то гарантии, что вы начнете выполнять политическую часть минских соглашений!» — заявил украинский дипломат.

17 июня на встрече с Зеленским в Париже Эммануэль Макрон заявил, что Киев готов вступить в переговоры с «сепаратистами». Зеленский тут же заявил, что не готов идти на прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами», — заявил Зеленский. В ответ Макрон отметил, что, скорее всего, его слова, вероятно, некорректно перевели на украинский.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все санкционные поправки в проект резолюции. «За» возвращение России выступили 116 депутатов, «против» — 62 парламентария. Французская делегация поддержала возвращение России единогласно, немецкие депутаты — большинством голосов. Сразу после оглашения результатов голосования украинская делегация в полном составе покинула сессионный зал.

В конце мая Олег Ляшко назвал «предательством» идею украинского президента Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с Россией. По мнению Ляшко, такое предложение Зеленского свидетельствует о госизмене нового президента.

«Это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну», — подчеркнула Ляшко. Политик добавил, что украинская сторона не против восстановления диалога с российской, но «не за счет капитуляции и поражения».